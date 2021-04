Tante idee di look per la primavera estate 2021 per trascorrere la stagione calda con stile ed eleganza.

Con l’arrivo della bella stagione è tempo di chiudere nell’armadio le calzature e i capi invernali, dando il bentornato al sole con dei look freschi e trendy.

La linea di fondo è sempre e solo una: comodità. Sì, perché con la calura ciò di cui proprio non si necessita è avere un abbigliamento scomodo e difficile da portare. La moda per fortuna ha pensato a questo e le tendenze più in voga per la primavera estate 2021 comprendono capi versatili e soprattutto extra confortevoli.

Ecco quindi qualche idea di look must have tra cui scegliere: dai clogs ai mocassini, dalla crochet mania alla rust obsession, dalle paillettes ai contrasti cromatici.

Jeans e clogs

Accoppiata vincente sia per i look più casual che per le mise più ricercate: clogs, ovvero zoccoli in legno, e jeans. Perfetti per una passeggiata ma anche per una giornata in ufficio se abbinati a una bella camicetta leggera.

Top Crochet e shorts

Semplicità, freschezza

Total look paillettes

Amanti dei look che brillano? C’è una buona notizia: le paillettes sono tornate di moda e si vedranno in moltissimi capi estivi, dalle jumpsuit lunghe e corte ai top.

Rust mania

Un solo colore per illuminare la primavera estate 2021: rust, ovvero ruggine. Sfumatura calda tra l’arancione e il marrone che fa venire in mente caldi tramonti in riva al mare.

Mocassini e completo

Comodità ed eleganza? La combo completo primaverile e mocassini è ciò di cui si ha bisogno per un look chic ma estremamente trendy.

Colori a contrasto

Basta look monocolore che alla lunga annoiano. Con la bella stagione il segreto è osare e per farlo nel mondo più semplice basta accostare tra loro colori a contrasto.