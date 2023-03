Bono & The Edge A Sort of Homecoming con David Letterman uscirà presto su Disney Plus. Un documentario musicale in cui il famoso presentatore incontrerà i musicisti nel loro luogo natale. Verrà mostrato anche un meraviglioso concerto, molto intimo e spettacolare.

Bono & The Edge con David Letterman arriva su Disney Plus

Bono & The Edge A Sort of Homecoming con David Letterman sta per arrivare nel catalogo di Disney Plus. Si tratta di un documentario musicale che vede David Letterman incontrare Bono e The Edge a Dublino, nel loro luogo natale. La data ufficiale di uscita di questo documentario è il 17 marzo 2023, quando verrà reso disponibile per tutti gli utenti della piattaforma di streaming. Nello stesso giorno verrà lanciato il tanto atteso nuovo album degli U2, dal titolo Songs of Surrender, una raccolta di 40 canzoni che fanno parte della discografia della band, nuovamente registrate e nuovamente immaginate. Un documentario che sicuramente conquisterà gli spettatori, grazie a tutte le informazioni su Bono & The Edge, ma anche grazie alla straordinaria bravura di David Letterman.

Bono & The Edge con David Letterman: la trama e il cast

Nel documentario speciale, prodotto da Disney Branded Television, il regista premio Oscar Morgan Neville ha immortalato David Letterman durante la sua prima visita a Dublino, per incontrare Bono e The Edge nel loro luogo natale, scoprire la città e unirsi ai due musicisti degli U2 per un concerto inedito. Il documentario è realizzato dalla Imagine Documentaries di Brian Grazer e Ron Howard, dalla Tremolo Production di Morgan Neville e dalla Worldwide Pants di David Letterman. Si tratta in parte di un film-concerto, ma anche di un’avventura meravigliosa con la partecipazione di Bono e The Edge, unita allo straordinario umorismo di Letterman. Il documentario, oltre al concerto, si concentrerà sul rapporto tra Bono e The Edge e su come abbiano portato avanti oltre 45 anni di amicizia, fino a diventare una delle più straordinarie collaborazioni della storia del rock. Verrà anche documentata la città di Dublino tramite gli occhi di David Letterman, che la visita per la prima volta. Il conduttore ha accettato l’invito dei due membri degli U2 per raggiungere a Dublino anche perché ha un legame con questa band che dura da 25 anni. In precedenza aveva frequentato Bono e The Edge solo negli Stati Uniti. È l’ospite d’onore di un concerto intimo e meraviglioso, in un luogo iconico, l’ex edificio dell’Ambassador Cinema, in cima a O’Connell Street, nel Northside di Dublino. David Letterman visiterà la città, il punto di balneazione Fortyf Foot, prenderà il treno pendolare DART verso nord da Co.Wicklow e ispirerà anche una nuova canzone degli U2 scritta da The Edge e Bono, evitando per un pelo di doversi esibire in un canto al pub McDaid’s di Grafton Street con un gruppo di leggendari artisti, tra cui Bono, The Edge, Glen Hansard, Markéta Irglovà, Imelda May, Loah, Saint Sister, Grian Chatten dei Fontaines D.C e Dermot Kennedy. Un’esperienza davvero travolgente per tutti gli utenti di Disney Plus.