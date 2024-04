La star della piattaforma per adulti Onlyfans, Bonnie Blu, ha raccontato in che mode riesce a guadagnare tanti soldi. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di scoprire cosa ha detto la modella 24enne.

Bonnie Blu, la star di Onlyfans, rivela come si guadagna da vivere

Bonnie Blu è una modella di 24 anni che vive in Australia, sulla Gold Coast ed è una star della piattaforma per adulti Onlyfans. Bonnie si è recata in Messico, per l’esattezza a Cancun, al fine di registrare alcuni contenuti porno con degli studenti universitari, durante le vacanze primaverili. Il suo scopo era quello di riuscire ad andare a letto con ben 100 ragazzi e guadagnare in questo modo 200mila dollari. La giovane modella è riuscita però ad andare a letto con 122 ragazzi e quindi ha guadagnare 250mila dollari, in soli 21 giorni. Questo perlomeno è quello che ha raccontato Bonnie, insieme alla sua collega Leilani May, dicendo che c’era la fila di uomini davanti al loro albergo. Ecco cosa ha detto Bonnie Blu al Daily Star: “i ragazzi del college si sono divertiti durante le vacanze di primavera, ma ho dato loro modo di ricordarsela. Molti Spring Breakers in realtà l’hanno definita una esperienza di legame. Si sono goduti ogni secondo, con me. E’ stato un successo incredibile sia per me che per i ragazzi. Ritornerò sicuramente l’anno prossimo.”

Le dichiarazioni di Bonnie Blu e Leilani May

Come abbiamo appena visto, la star di Onlyfans Bonnie Blu ha rivelato di aver guadagnato ben 250mila dollari in soli 21 giorni in Messico, andando a letto con 122 ragazzi dell’università e che è stata una esperienza che sicuramente ripeterà anche il prossimo anno. L’anno scorso invece era venuto fuori che lei e la sua collega Leilani May avevano invitato in Australia alcuni ragazzi neolaureati, al fine di prendere parte ai loro contenuti espliciti. Al Gold Coast Bulletin, Bonnie Blu ha voluto però precisare che in realtà sono stati i ragazzi ad avvicinarsi a loro due. Ecco cosa ha detto la modella 24 enne: “abbiamo iniziato a ricevere messaggi e inizialmente abbiamo riso. Filmavamo solo con creators affermati, ma poi abbiamo detto ‘perché no?'” Bonnie ha anche precisato che sia lei che Leilani sono state attente che chiunque dei ragazzi fosse adulto e consenziente: “non hanno 17 anni, controlliamo l’identità, loro acconsentono e firmano moduli di consenso.” Anche la collega Leilani May ha voluto dire la sua in merito. Ecco cosa ha detto: “è interamente una loro scelta ed è una cosa con cui si sentono a proprio agio. Loro prendono parte alle riprese, noi pratichiamo sesso sicuro e noi lavoratrici del sesso veniamo controllate ogni due settimane”. Queste quindi le parole delle due star della piattaforma per adulti Onlyfans.

