Bolero di Baby K e Mika: testo, significato e video

Quando si pensa all’estate è impossibile non pensare alla musica e quando si pensa alla musica in estate non si può fare a meno di pensare a lei: Baby K.

Potevamo dunque rimanere senza una sua hit estiva? Assolutamente no!

Ecco che infatti Baby K, ancora una volta, ritorna con una nuova canzone già pronta a colpire nel segno e a divenire, come sempre, parte integrante della nuova stagione estiva.

Il titolo della canzone è Bolero ed è disponibile su tutte le piattaforme streaming (oltre che in radio, ovviamente), dal 17 giugno 2022.

La novità assoluta del nuovo singolo? Baby K non è da sola, ma ha al suo fianco una star internazionale: Mika.

Bolero: il testo della canzone

Il nuovo singolo Bolero è prodotto da Dardust e scritto dagli stessi Baby K e Mika insieme a Fulminacci e Jacopo Ettorre. Il pezzo presenta il percorso evolutivo di Baby K e gioca su un mix di sfumature synthwave abbi ’80 e mondi esotici, in cui le voci dei due cantanti si incontrano per un risultato che può definirsi solo con un aggettivo: esplosivo.

Di seguito il testo della canzone:

Ti riconoscerei lo stesso, anche qui

In fondo a certe notti o con un foulard sugli occhi

Il tuo sguardo era il mio specchio e ci vivevo dentro

Ora siamo un faro spento, nel buio più violento

E adesso tu

Ci pensi mai a qualche anno fa?

Noi come luce e ombra

Nello skyline di questa città

Mi perdo un po’ con Afrodite, fari, onde

Seguo solo un bagliore

Un soffio, una vibrazione

Balla bolero il cuore

È l’unica percussione

Tutta l’estate che manca

È in una goccia di vino che bagna le labbra

E dove sei? Dimmelo tu

Ti aspetterò dove il sole incontra il leone

Senza parole

Dov’è il tuo nome?

Trova il mio nome, la notte ci muove

E mi rimane la sensazione

Se il sole passa mi lascia il calore

Dimmi che cosa ti fa paura

E se nel tuo cielo si arrampica ancora la luna

Se il bianco e nero è una sfumatura

E mentre mi guardi come nessuno mi lasci andare

Sai farmi male davvero

Ci pensi mai a qualche anno fa?

Un bacio nella pioggia

Cosa ci fai, in quella città?

Io sono qui con Afrodite, fari, onde

Seguo solo un bagliore

Un soffio, una vibrazione

Balla bolero il cuore

È l’unica percussione

Tutta l’estate che manca

È in una goccia di vino che bagna le labbra

E dove sei? Dimmelo tu

Ti aspetterò dove il sole incontra il leone

Senza parole

Dov’è il tuo nome?

Trova il mio nome, la notte ci muove

E mi rimane la sensazione

Se il sole passa mi lascia il calore

Se fino a ieri era tutto sbagliato

Inizia con un bacio, non sprecare il fiato

Dalla mia e la tua parte, dimenticarsi è un’arte

Ed il mio cuore è ancora come lo hai lasciato

Tutta l’estate che manca

E’ in una goccia di vino che bagna le labbra

E dove sei? Dimmelo tu

Ti aspetterò dove il sole incontra il leone

Senza parole

Dov’è il tuo nome?

Trova il mio nome, la notte ci muove

E mi rimane la sensazione

Se il sole passa mi lascia il calore

Balla bolero il cuore

È l’unica percussione.

Il significato di Bolero

Il ritmo di Bolero è movimentato e dallo stile esotico; tuttavia, ponendo l’attenzione alle parole della canzone ci si rende conto che in realtà sia la nostalgia l’emozione predominante dell’intero testo. Emerge infatti la malinconia dei bei momenti condivisi con un’altra persona, nonostante l’arrivo dell’estate e della conseguente spensieratezza che la stagione porta con sé.

La relazione che si descrive è dunque finita e tutto appare diverso adesso; stare insieme è solamente un ricordo, sempre se non ci si rincontrerà in una congiunzione astreale: “[…] dove il Sole incontra il Leone“.

Infine, il titolo: bolero, in questo caso, si riferisce alla danza popolare spagnola, anche se la parola si riferisce anche a un tipo di giacchetto tagliato alla linea della vita.

Il video di Bolero: c’è ancora da attendere

Disponibile su tutte le piattaforme streaming e stra diffuso in tutte le radio, Bolero di Baby K e Mika ancora non ha un video ufficiale. Bisognerà pazientare un altro po’ prima di poterlo vedere pubblicato nelle maggiori piattaforme apposite.