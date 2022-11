Blazer autunnali: le tendenze 2022

Dai modelli doppio petto sino ad altri con dettagli metallici nei coloi viola o pavone, sono i modelli di blazer autunnali per la stagione in corso.

Con la stagione autunnale cominciata da un po’ di tempo, bisogna optare per capi che si possono indossare in questo periodo. Tra i capi irrinunciabili, vi sono sicuramente i blazer autunnali che si possono trovare in qualsiasi modello a seconda delle varie tendenze e promozioni. Vediamo i modelli migliori da sfoggiare.

Blazer autunnali

Sono sicuramente il capo ideale per la stagione autunnale anche perché molto versatili e perfetti da abbinare con qualsiasi altro capo, come pantaloni, gonne, ecc. Inoltre, i blazer autunnali possono cambiare e stravolgere il look optando per qualcosa di informale o anche elegante. Sono la mise perfetta per l’ufficio e quindi per il lavoro.

Un capo irrinunciabile per questa stagione, anche perché particolarmente sofisticato ed elegante. Un capo mai volgare e perfetto da indossare in qualsiasi occasione, non solo per l’ufficio. Inoltre, si distingue per essere un capospalla pratico, adatto da indossare sia quando le temperature si abbassano, ma anche nei giorni di pioggia.

Bisogna sceglierlo non solo seguendo le mode e tendenze del periodo, ma anche a seconda dell’occasione in cui indossarlo e della propria fisicità. Sebbene sia un capo adatto a tutte, è bene capire quale scegliere. I modelli con taglio cropped mettono in risalto le gambe e si adattano a capi e look romantici, quindi con gonne in tulle dai colori pastello.

Per valorizzare le forme particolarmente sinuose, si consiglia di optare per dei blazer autunnali dal finish lucido e satinato oppure se si vuole non evidenziarle, bensì minimizzarle, è bene scegliere un capo con le spalline e la vita stretta. Il blazer si abbina con qualsiasi cosa: dai jeans skinny sino ai vestiti passando per la camicia bianca.

Blazer autunnali: tendenze

Per capire quali saranno i modelli di stagione di blazer autunnali bisogna seguire le tendenze e la moda che propongono diversi capi adatti a tutte. Si va da ai blazer a doppio petto e sagomati passando sino a quelli in taglio maschile, in stile oversize, arrivando anche a quelli molto lunghi, privi di bottoni.

Ci sono anche modelli classici e tradizionali declinati in vari colori di tendenza e particolarmente ricercati. Fino a qualche tempo fa, i colori classici come il nero e il beige predominavano, oggi le cose sono un po’ cambiate con modelli dalle nuance colorate e originali che diventano gli assoluti protagonisti della stagione autunnale.

Tra le varie sfumature, il viola e il lilla sono le tendenze su cui puntare per quanto riguarda questo capo. Si trovano anche modelli dai colori come il verde o l’azzurro, passando anche per i blazer in ottanio o color pavone per chi punta a qualcosa di maggiormente ricercato. I modelli doppio petto che ridisegnano la silhouette sono particolarmente apprezzati dalle star.

Le tendenze li propongono anche con bottoni dorati e dal taglio geometrico. Alcuni capi presentano dettagli metallici e si trovano anche in vari materiali e tessuti: oltre al cotone e al poliestere, il tweed è perfetto per la stagione autunnale. I blazer autunnali doppio petto si sposano molto bene con i pantaloni a palazzo, sono un modello coprente e meno scollato.

Blazer autunnali: offerte Amazon

Per trovare questo capo approfittando di diversi sconti, l’e-commerce di Amazon è il sito adatto. Basta cliccare sulla foto per visualizzare le caratteristiche. Qui sotto la classifica con i tre migliori blazer autunnali da indossare scelti tra quelli desiderati e voluti dalle consumatrici con la descrizione di ciascun capo.

1)Blazer casual da donna

Un modello di blazer abbottonato in tinta unita e disponibile in vari colori: rosa, cachi, giallo, nero, rosso, ecc. Realizzato in materiale leggero e traspirante, adatto non solo per l’autunno. Ha un solo bottone con dettagli imbottiti sulle spalle e con colletto a revers dentellato. Si abbina a occasione eleganti e informali.

2)Blazer da donna in tweed

Un tessuto adatto per la stagione autunnale, come propongono le tendenze. Un modello stampato molto lungo con tasche. Le fantasie possono essere a righe, scozzesi o anche floreali oppure con tagli e disegni geometrici. Adatto da indossare con ogni capo per un look elegante e ricercato.

3)Orandesigne blazer da donna

Un modello elegante senza bottoni con tasca finta e scollatura a V. Un modello in tinta unita nei colori nero, rosso, albicocca, blu navy, giallo, ecc. Ha un revers aperto sul davanti. Ha un design semplice e adatto sia per l’ufficio che le attività di ogni giorno. Un capo dalla vestibilità classica.

Ai blazer autunnali è possibile anche abbinare i migliori stivali alti per la stagione autunno-inverno.

