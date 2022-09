Stivali alti da donna: i trend autunnali del 2022

Dai cuissards sino ai modelli come gli slunchy boots, con cerniera sono i modelli di stivali alti più in voga da indossare in autunno.

In questo periodo si comincia a cercare delle calzature che siano calde e resistenti per poter superare i mesi più freschi e freddi. Tra le varie scarpe da indossare, gli stivali alti sono sicuramente un modello da considerare, anche grazie ai tanti modelli e alle tendenze della stagione autunnale.

Vediamo quale scegliere e le offerte.

Stivali alti da donna

Una calzatura molto elegante e anche sensuale se indossata con gonne corte e mini dress. Gli stivali alti sono una delle calzature maggiormente apprezzate e indossate nel periodo autunnale. Danno un tocco in più al look di ogni donna perché versatili, mostrano un outfit accattivante e grintoso e fanno apparire più slanciate e snelle.

Si possono abbinare con qualsiasi indumento e capo: dalle gonne ai pantaloni sino ai vestiti.

Una calzatura che piace tantissimo e che si adatta anche a ogni fisico e silhouette per poter scegliere il modello più adatto. Per esempio, il modello sopra il ginocchio si adattano molto bene a un fisico slim, magro. Si possono abbinare a un blazer per dare uno slancio alla silhouette.

Il modello di stivale sotto al ginocchio affusolano la parte inferiore della gamba e innalzano illusoriamente la statura e si possono abbinare con minigonne, shorts e abiti, ecc.

I cuissards, i modelli che arrivano quasi sino alle cosce sono perfetti per chi ha gambe e polpacci molto snelli. Sono la quintessenza della seduzione e della sensualità.

Una calzatura che attira sempre molto e adatta da indossare sia nella stagione autunnale che invernale. Sono modelli sensuali, sexy e adatti non proprio a tutte, ma permettono di creare il proprio look in ogni occasione e momento della giornata.

Stivali alti da donna: modelli

Una calzatura perfetta per l’autunno che si rinnova ogni stagione grazie anche alle ultime tendenze che si sono viste sulle passerelle. Gli stivali alti sono sicuramente una costante del periodo autunnale declinati in diversi modelli come quelli da cowboy oppure sopra al ginocchio come i cuissards, i preferiti da molte donne.

La moda li vuole alti, altissimi dal ginocchio in su e i classici ankle boots sono messi da parte, almeno per questa stagione. Si lascia spazio a modelli realizzati non solo in pelle o camoscio, ma anche in tessuto e maglia. Lo slunchy boots, per esempio, è uno dei modelli maggiormente in voga, ancora più alto e con rifiniture lucide.

Ci sono poi classici stivali second skin che sono molto aderenti e chiamati in questo modo poiché sembrano come una seconda pelle, presentati anche da stilisti come Givenchy e Max Mara. Le tendenze propongono anche gli stivali alti in stile cowboy che stanno facendo registrare un notevole interesse da parte delle consumatrici.

Per le giornate piovose e non solo, non mancano i classici rain boots, in gomma, monocolore e con suola alta in cararmato. I modelli in vinile sono molto lucidi e colorati: tra le tendenze spiccano gli stivali alti in vernice rossa, molto sexy. I thigh high sono molto alti, in grado di coprire tutta la gamba con la punta a tacco.

Stivali alti da donna Amazon

Sono calzature indicate per ogni evento e occasione presenti su Amazon con offerte e sconti da non perdere. Cliccando la foto si visualizzano le caratteristiche. La classifica mostra i migliori stivali alti da donna da scegliere tra vari modelli che sono apprezzati e desiderati con una descrizione di ciascuno.

1)find. Flat knee lenght leather

Uno stivale molto alto in pelle del noto marchio Amazon con suola e materiale interno in sintetico. Un modello che arriva sino al ginocchio di colore nero. Sono molto comodi e adatti da indossare con qualsiasi capo e look: dai jeans ai pantaloni stretch sino alle minigonne.

2)Geox D Felicity fashion boots

Sono stivali molto alti del noto marchio Geox. Un modello traspirante che dona la giusta vestibilità al piede e benessere al piede. Molto facili da calzare grazie alla zip. Versatili e comodi, perfetti per ogni look. Sono in pelle e microfibra stretch. Sono in design ispirato allo stile cavaliere. Un modello di colore scuro.

3)Remonte R3370 stivali alti donna

Sono stivali alti da donna in materiale esterno, in pelle sintetica con fodera in lana e suola in sintetico. Hanno un tacco a blocco e con chiusura a cerniera. Sono classici stivali texani con plateau e lacci. Disponibili nei colori marrone e nero.

Insieme agli stivali alti anche le migliori giacche autunnali da abbinare.