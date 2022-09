Blake Lively è incinta del quarto figlio e, via Instagram, ha mostrato le prime foto con il pancione. L’attrice ha deciso di condividere con i seguaci immagini che la ritraggono nella sua quotidianità, in modo da scoraggiare i paparazzi che sono appostati fuori dalla sua abitazione.

Blake Lively è incinta: prime foto con il pancione

Quarto figlio in arrivo per Blake Lively e il marito Ryan Reynolds. Da tempo il chiacchiericcio vedeva l’attrice in dolce attesa, ma lei non aveva mai confermato la notizia. Nel corso della decima edizione del Forbes Power Women’s Summit, però, ha deciso di mostrare il pancione in tutta la sua bellezza. Quando Blake è arrivata sul red carpet, i fan non hanno più avuto alcun dubbio.

Dopo questo exploit, i paparazzi si sono appostati sotto casa sua con la speranza di realizzare lo scatto perfetto. La Lively, stanca dell’assedio, ha condiviso su Instagram le prime foto della quarta gravidanza.

Lo sfogo di Blake Lively

A didascalia di una serie di scatti che la ritraggono nella quotidianità, Blake ha scritto:

“Ecco le foto di me incinta nella vita reale, quindi gli 11 ragazzi che aspettano fuori casa mia per un avvistamento mi lasceranno in pace. Spaventate me e i miei figli”.

La Lively ha voluto condividere le prime immagini della gravidanza con la speranza che i paparazzi smettano di stare appostati fuori dalla sua casa. Stando a quanto si legge, i fotografi non fanno altro che spaventare lei e i suoi tre figli.

L’appello di Blake ai fan

Blake ha concluso il suo piccolo sfogo con un chiaro appello ai fan. Ha scritto:

“Grazie a tutti gli altri per l’amore e il rispetto e per continuare a non seguire più account e pubblicazioni che condividono foto di bambini. Hai tutto il potere contro di loro. E grazie ai media che hanno una ‘Politica No Kids’. Tutti voi fate la differenza. Con tanto amore”.

La Lively e il marito Ryan si sono conosciuti nel 2010, sul set di Lanterna Verde. Dopo due anni si sono sposati e poco dopo sono nati i tre figli: James, nato nel 2014, Inez, venuta alla luce nel 2016, e Betty, classe 2019.