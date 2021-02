Dalla Corea del Sud con furore: la girl band Blackpink spopola sulle piattaforme di streaming musicale grazie ad un sapiente dosaggio di ritornelli orecchiabili, coreografie, look alla moda e collaborazioni con artisti internazionali.

Chi sono le Blackpink

Le Blackpink sono una girl band sudcoreana formatasi nel 2016 a Seul, regine del genere musicale K-pop che sono balzate ai vertici della classifica.

Le componenti del gruppo musicale sono quattro giovani ragazze: Kim Ji-soo, Jennie Kim, Rosé e Lisa. Le quattro cantanti hanno formato il gruppo in seguito ad un provino della YG Entertainment, la quale aveva indetto delle rigide audizioni destinate a ragazze adolescenti per formare una girl band.

I membri del gruppo sono stati svelati man mano dalla YG Entertainment, attirando grande attenzione su di sé anche grazie alla vasta pubblicizzazione iniziata ben quattro anni prima del debutto effettivo delle Blackpink.

Square One è stato il singolo di debutto della girl band, che sin da subito si è piazzato al primo posto della classifica Billboard. Anche il secondo singolo, Playing with Fire, non esita a raggiungere il podio della suddetta classifica e nello stesso anno del loro esordio le quattro giovani artiste collezionano una miriade di premi come Migliore artista emergente.

Il successo internazionale

Nel 2018 una nuova esperienza per le star del K-pop: un varietà su YouTube intitolato Blackpink House, diviso in 12 puntate. La popolarità della girl band cresce non solo in Asia ma anche all’estero, tanto da iniziare a collaborare con artisti del calibro di Dua Lipa. Kiss and Make Up, il brano cantato con l’artista britannica, ha sfondato le classifiche piazzandosi nella Billboard Hot 100.

Blackpink in Your Area è il primo album in studio delle Blackpink, uscito nel novembre del 2018. Quest’ultimo ha raggiunto e superato le 13.000 copie vendute in Giappone in una sola settimana. Due anni dopo, nel 2020, esce il secondo album in studio intitolato The Album, all’interno del quale è presente anche il brano Ice Cream cantato con l’ex star della Disney Selena Gomez. Alla pubblicazione dell’album doveva seguire un lungo tour in giro per il mondo; ma causa Covid l’evento è stato sostituito con uno show in live streaming sul canale YouTube delle Blackpink. Anche il singolo How You Like That, estratto dall’album del 2020 ha avuto grandissimo successo soprattutto su Spotify.

Il successo straordinario delle Blackpink è anche merito dei loro outfit, alla moda ed esuberanti che prendono ispirazione dall’urban e dai manga, e delle spettacolari coreografie messe in atto sul palco. Da non trascurare anche le scenografie delle loro esibizioni, che presuppongono lavori di mesi e mesi dietro le quinte.