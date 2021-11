Le offerte sul sito di Amazon sono già ricche, per una sorta di Black Friday in anticipo con prodotti e prezzi al ribasso adatti al budget di ogni donna. Nei prossimi paragrafi cerchiamo di capire come funziona il Black Friday in anticipo sul settore della salute e cura della persona con vari prodotti al ribasso.

Black Friday in anticipo

Il mese di novembre è dedicato, per tutti gli internauti e appassionati di shopping, al Black Friday, la ricorrenza di origine americana che ha preso piede anche in Italia grazie a un colosso dell’e-commerce come Amazon. Il noto e-commerce, sebbene l’evento non sia ancora cominciato, propone una serie di offerte del Black Friday in anticipo con sconti e offerte.

Sebbene la data effettiva del Black Friday sia ancora un po’ lontana, infatti inizia il 26 novembre, questo mese ci sono già tantissimi articoli a prezzi stracciati nei maggiori e-commerce. Infatti a partire da lunedì 8 novembre sino al 18 del corrente mese, su e-commerce come Amazon è possibile avere in sconto diversi articoli per il Black Friday in anticipo.

L’e-commerce di Amazon si appresta a partire dall’8 novembre con una serie di offerte con l’Early Black Friday, ovvero un Black Friday in anticipo per comprare e ordinare prodotti a prezzi super convenienti. In attesa del 26 novembre, data ufficiale del Black Friday, si consiglia di tenere d’occhio l’e-commerce in modo da non lasciarsi sfuggire queste offerte.

Sono offerte che riguardano diversi settori: dal giardinaggio al fai da te sino ai prodotti per animali passando anche per la salute e cura della persona con piastre per capelli, diffusori, phon e molto altro, compreso articoli sulla bellezza, ecc.

Black Friday in anticipo: come funziona

Si trovano tantissimi articoli tutti a prezzi minimi. Il Black Friday in anticipo comincia il giorno 8 novembre e prosegue fino al 18 del mese corrente con offerte, promozioni su qualsiasi articolo. Sono 10 giorni di spese e shopping sfrenato per tutti quanti. Per aderire alle promozioni non è necessario essere iscritti a un servizio come Amazon Prime, ma tutti possono accedere.

In attesa dell’ultimo weekend del mese, è bene cominciare fin da ora a scaldare i motori sulle offerte del Black Friday in anticipo. La serie dei prodotti in sconto è davvero tantissima e sul sito di Amazon, come sempre, è possibile fare ottimi affari. Basta semplicemente collegarsi al sito di Amazon e cliccare nella voce che interessa, come Salute e cura della persona.

In seguito si scelgono tutti i prodotti che interessano da aggiungere al carrello per cominciare a risparmiare. Il pagamento si effettua con Paypal o la carta di credito e chi è iscritto ad Amazon Prime, può avere la spedizione gratuita e ricevere il proprio articolo già in giornata.

Black Friday in anticipo: offerte cura persona

Considerando che l’evento non è ancora partito, si può approfittare di tantissime offerte dedicate alla cura e salute della persona su Amazon con il Black Friday in anticipo. Non appena si clicca sulla foto è possibile visualizzare le caratteristiche del prodotto. Qui una classifica con le 6 migliori offerte più volute dai consumatori.

1)Braun Face depilatore donna

Un depilatore elettrico per la donna che rende la pelle liscia rimuovendo i peli in modo semplice. Molto delicato e sicuro. Piccolo e compatto. Individua e isola i peli in quanto ha una luce smartlight integrata. Si usa anche su aree difficili da raggiungere. Lo sconto è del 48%. Un prodotto Amazon’s Choice.

2)Braun SIlk-expert Pro 3

Un epilatore molto preciso che riduce i peli sia sul viso che sul corpo. Ha luce pulsata di ultima generazione. Un prodotto innovativo dalla tecnologia sicura e dermatologicamente testato. Ha un sensore che si adatta alla tonalità della pelle. Ha un design compatto che rimuove i peli in eccesso grazie alla testina di precisione. In vendita con il 37%.

3)Philips HP8232/00 Thermo Protect Ionic

Un asciugacapelli di colore bianco che protegge dal surriscaldamento e asciuga i capelli rapidamente. Dona capelli luminosi senza l’effetto crespo. Molto professionale e si può regolare la temperatura. Ha una bocchetta sottile. L’offerta del 25% e un prodotto Amazon’s Choice.

4)Oral-B Pro 3-3900

Un set di due spazzolini elettrici nei colori rosa e nero con sensore di pressione e due testine di ricambio. Fornisce una pulizia profonda sia dei denti che delle gengive. Elimina i batteri. Funziona con batteria al litio, ha due testine integrate e un timer di ricambio. Si trova con lo sconto del 50%.

5)Babyliss C260E Easy waves

Un arricciacapelli per fare i capelli a onde effetto spiaggia con rivestimento in ceramica e ben tre livelli di temperatura. Sono piastre professionali e larghe, con spegnimento automatico e cavo girevole. Di colore nero. In vendita con lo sconto del 47%.

6)Laica bilancia pesapersone

Una bilancia che non solo misura il peso, ma anche la percentuale di massa grassa, di acqua, di muscolatura elettrica, compreso il metabolismo basale. La piattaforma è realizzata in vetro temperato con portata massima fino a 180 kg. In vendita con il 43% ed è un prodotto Amazon’s Choice.