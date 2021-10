Nella settimana del Black Friday è molto facile vedere centri commerciali, piccole attività e gli e-commerce che vengono spesso presi d’assalto da clienti a caccia dell’offerta migliore. Per questo è molto utile farsi trovare già preparati, capendo quello che ci può servire e dove trovarlo.

Ecco quindi alcuni consigli in attesa del venerdì dedicato alle occasioni, ma che possono tornare utili sempre, in modo particolare se si tratta di acquisti online.

Black Friday 2021: i consigli

Presi dalla frenesia del momento e dalle offerte che fanno gola, farsi ingannare potrebbe essere più facile di quanto potreste pensare. Esistono però alcuni trucchetti che vi eviteranno di incappare in fregature.

Prima di tutto, se l’obiettivo è il classico “poca spesa tanta resa”, valutate ciò che veramente vi serve e fate una lista.

Un elettrodomestico per esempio, un telefono o un computer nuovi. Oppure potete portarvi avanti con qualche regalo di Natale. Se siete iscritti a piattaforme come quella di Amazon, date un’occhiata alla vostra wishlist, a quella della vostra dolce metà se desiderate farle una sorpresa o al vostro carrello per scovare quel prodotto che avete messo in lista ma che poi avete dimenticato.

Il budget

Stabilire un budget iniziale e ovviamente cercare di rispettarlo, è molto importante per non pesare troppo sul proprio portafogli e non cedere alle tentazioni.

Il passo dall’occasione ad un acquisto non oculato è molto breve e può essere anche molto dannoso per la vostra economia. Dicembre infatti con tutte le spese da fare, tra bollette e tasse da pagare e regali da comprare, potrebbe rivelarsi molto costoso ed è importantissimo tenerne conto per evitare di tirare la cinghia per arrivare alla fine del mese.

Confrontate i prezzi

Successivamente, una cosa da fare sempre ma ancora di più durante il Black Friday, quando le offerte possono variare anche a seconda di chi le propone, è quella di risalire al prezzo originale del prodotto che volete acquistare e confrontare tutti i prezzi ribassati sulle diverse piattaforme web.

Non dimenticate anche di visitare anche la sezione commenti dei vari siti. Le esperienze di altri utenti infatti possono sempre tornare molto utili per capire se il sito tramite cui vogliamo comprare un prodotto sia affidabile. Inoltre, si può risalire ai commenti più vecchi per il prezzo d’origine.

Prendete tempo…ma non troppo!

Ultimo consiglio, ma non meno importante soprattutto se si tratta di spese online, è quello di non avere il “click veloce”. Non avere fretta insomma, e non cedere alla tentazione che vi lasciano i banner come “Affrettati, ne rimane solo uno!”, perché raramente potrebbe essere vero. Meglio invece prendersi tutto il tempo necessario per controllare anche la più piccola clausola e farsi qualche scrupolo in più. Perché spesso, alcuni dettagli come la spesa di spedizione o altre piccole aggiunte, potrebbero aumentare il prezzo dell’acquisto.

Allo stesso tempo però, per essere sicuri di trovare le offerte migliori dovrete puntare la sveglia al mattino presto o alla sera molto tardi. Insomma, in orari in cui l’affluenza sui vari siti di e-commerce è minore.