Black clover la spada dell’imperatore magico: trama, cast e uscita

Black Clover: la spada dell’imperatore magico è un lungometraggio animato che sta per uscire su Netflix. In realtà la data ufficiale di uscita è slittata, come ha confermato la stessa piattaforma di streaming.

Black Clover: la spada dell’imperatore magico: uscita e trama

Black Clover: la spada dell’imperatore magico è un lungometraggio animato particolarmente atteso dagli appassionati del genere. L’uscita di questo film era inizialmente prevista per il 31 marzo su Netflix, ma è slittata di qualche mese. Il sito ufficiale ha annunciato che la pellicola debutterà sulla piattaforma di streaming, e nelle sale cinematografiche giapponesi, il 16 giugno. La causa del rinvio è dovuta alla diffusione del Covid-19, che ha influenzato la produzione della pellicola.

A confermare la notizia anche Netflix. Il film è molto atteso da tutti coloro che amano questo genere e sarà sicuramente un successo, ma cerchiamo di capire insieme di cosa parla e quale storia viene raccontata nella pellicola.

La trama di Black Clover: la spada dell’imperatore magico parla della storia di Asta, un ragazzo nato senza la magia, in un mondo in cui la magia è in realtà una cosa fondamentale. Il giovane mira a diventare l’Imperatore magico, a superare tutte le avversità e a cercare di dimostrare che il suo potere.

Vuole anche mantenere un importante giuramento fatto ai suoi amici. Una storia sicuramente avventurosa e avvincente, che riuscirà a tenere il pubblico incollato al piccolo schermo. La pellicola, supervisionata dal mangaka Yuki Tabata, racconterà la storia dell’Imperatore magico inedita nell’opera originale. Il fumetto originale è stato pubblicato in Italia da Star Comics e ha ottenuto un grande successo, per questo gli appassionati del genere sono in trepidante attesa di scoprire quale avventura verrà raccontata in questo lungometraggio animato.

Black Clover: la spada dell’imperatore magico: personaggi e doppiatori

Tra le nuove entrate nel cast dei doppiatori ci sono Miuki Sawashiro, che doppia l’11° Imperatore Magico Princia, Hochu Otsuka, che doppia il 20° imperatore Magico Edward, Fumiya Takahashi, che doppia Jester Galandros, mago misterioso che era associato al precedente Imperatore Magico. Toshihiko Seki presta la voce a Konrad Leto, ex Imperatore Magico, mentre Marie Iitoyo doppia Milly Maxwell. Il mangaka Yuki Tabata copre il ruolo di supervisore capo e character designer originale. Confermato il ritorno alla regia di Ayataka Tanemura e del character designer Itsuko Takeda. La colonna sonora è opera di Minako Seki. Il trailer è stato lanciato al Jump Festa e introduce la colonna sonora Here I Stand cantata dalla band coreana Treasure, che aveva cantato la tredicesima ending dell’anime Beautiful. Dietro la realizzazione di questo lungometraggio animato c’è un grande lavoro e uno staff professionale e molto affiatato, che è riuscito a portare sullo schermo questa nuova avventura ispirata al fumetto molto amato. Black Clover: la spada dell’Imperatore magico è una pellicola davvero molto attesa, che esordirà su Netflix in tutto il mondo il 16 giugno 2023. In Giappone avrà una breve distribuzione anche nelle sale cinematografiche. La data ufficiale purtroppo è slittata, inizialmente era prevista a marzo 2023, ma i fan dovranno attendere ancora un po’ di tempo.