La seconda parte de La Casa di Carta Corea è in arrivo. Il remake coreano della famosa serie tv è pronto a regalare nuove puntate, dopo i primi episodi andati in onda sulla piattaforma streaming Netflix.

La Casa di Carta Corea parte 2: quanti episodi?

Netflix ha lanciato il remake coreano de La Casa di Carta e moltissimi utenti si chiedono quando arriverà la seconda parte della serie. Il catalogo della piattaforma sta per arricchirsi ulteriormente in questo mese di dicembre e tra le uscite è prevista anche la seconda parte della serie. È stato ufficialmente confermato che ci saranno dei nuovi episodi, visto che al momento hanno debuttato solo sei delle dodici puntate annunciate dalla piattaforma di streaming per questo remake coreano.

Visto che Netflix ha annunciato 12 episodi in totale e ne sono stati resi disponibili solo sei, la seconda parte sarà sicuramente composta dai restanti sei episodi. Ryu Yong-jae, autore di My Holo Love e Psychopath Diary, ha scritto dodici puntate di questa serie, remake della più famosa. La prima parte di episodi ha debuttato il 24 giugno e la data di uscita delle nuove puntata è prevista per il 9 dicembre 2022.

Per il momento non si hanno grandi informazioni su un’ipotetica seconda stagione della serie, ma il prossimo anno su Netflix arriverà lo spin-off su Berlino, il personaggio interpretato da Pedro Alonso nella serie originale.

La Casa di Carta Corea parte 2: la trama

La trama de La Casa di Carta Corea parla di un’Area di Sicurezza al confine tra Corea del Nord e Corea del Sud. Per riunire le due parti che sono da tempo in guerra, ci si accorda per il vaglio di una nuova valuta, creando le basi per un’economia congiunta stabile. Questa unione, però, va incontro solo ai ricchi, che non faranno altro che diventare ancora più ricchi. Qui si inserisce la banda di ladri guidata dal Professore, che ha l’intento di scuotere i due paesi, mettendo a segno un colpo davvero memorabile. La seconda parte della serie riprenderà da dove si è conclusa la prima e per il momento non ci sono particolari anticipazioni.

La Casa di Carta Corea: attori e personaggi

Il cast de La Casa di Carta Corea parte 2 è composto da:

Yoo Ji-tae interpreta il Professore;

Kim Yunjin è Seon Woojin;

Park Hae-soo è Berlino;

Jun Jong-seo è Tokyo;

Lee Won-jong è Mosca;

Park Myung-hoon è Cho Youngmin;

Kim Sung-o è Cha Moohyuk;

Kim Ji-hun è Denver;

Jang Yoon-ju è Nairobi;

Lee Joobeen è Yun Misun;

Lee Hyun-woo è Rio;

Kim Ji-hoon è Helsinki;

Lee Kyu-ho è Oslo.

La Casa di Carta Corea parte 2 sarà disponibile a partire dal 9 dicembre 2022 su Netflix. Tutte le persone che hanno seguito le prime sei puntate di questo remake, uscite il 24 giugno 2022, potranno finalmente proseguire alla scoperta degli altri sei episodi, per continuare la storia che hanno seguito, a cui manca ancora un finale. Le puntate saranno rese disponibili tutte insieme nella data di uscita prevista.