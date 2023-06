Berlino, lo spin off de La Casa di Carta, sta per uscire su Netflix, per la gioia dei fan, che aspettavano questo momento.

Berlino, lo spin off de La Casa di Carta, sta per uscire su Netflix, per la gioia dei fan, che aspettavano questo momento. La storia si concentra sul personaggio di Berlino, interpretato da Pedro Alonso.

Berlino sbarca su Netflix: uscita dello spin off de La Casa di Carta

Netflix ha ufficialmente annunciato lo spin off de La Casa di Carta, che si concentra sul personaggio di Berlino, interpretato da Pedro Alonso. Alla diciottesima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Almeria, in Spagna, erano presenti il regista e produttore de La Casa di Carta, Jesus Colmenar, e l’interprete di Berlino, Pedro Alonso. I due avevano confermato la produzione di un’altra stagione, ovvero la quinta, e avevano annunciato la notizia dello spin-off, rendendo ancora più felici tutti i fan della famosa serie tv. Inizialmente i dettagli erano pochi, ma nel corso del tempo l’ipotesi di molti fan che lo spin off fosse incentrato sulla storia di Berlino è diventata una realtà. L’annuncio ufficiale è poi arrivato a novembre 2021. Visto che il personaggio è morto nella seconda stagione, lo spin off sarà un prequel. Se dovesse ottenere successo potrebbero decidere di fare altri spin off. In occasione del Tudum brasiliano, che si è tenuto in questi giorni, Netflix ha diffuso il poster e il teaser trailer di Berlino. Non si può ancora parlare di una data precisa per l’uscita di questa nuova serie tv, ma probabilmente la vedremo sulla piattaforma di streaming a partire da dicembre 2023. I fan della serie tv La Casa di Carta hanno accolto con grande entusiasmo l’annuncio dell’uscita di questo spin-off, perché sono ben felici di andare ad approfondire la storia di Berlino, un personaggio molto amato dal pubblico. Ovviamente la speranza è di vedere anche altri personaggi molto amati. Cerchiamo di capire chi sarà presente nel cast dello spin off de La Casa di Carta.



Berlino sbarca su Netflix: cast dello spin off de La Casa di Carta

Il protagonista, come abbiamo detto, sarà Berlino, interpretato da Pedro Alonso.

Gli attori che vedremo nella serie tv sono:

Julio Peña, nel ruolo di Roi , totalmente devoto a Berlino;

nel ruolo di , totalmente devoto a Berlino; Begoña Vargas , nel ruolo di Cameron , un donna molto forte ed impetuosa;

, nel ruolo di , un donna molto forte ed impetuosa; Michelle Jenner nel ruolo di Keila , ingegnere informatico di grande esperienza;

nel ruolo di , ingegnere informatico di grande esperienza; Tristán Ulloa , nel ruolo di Damián , vecchio amico di Berlino;

, nel ruolo di , vecchio amico di Berlino; Joel Sánchez, nel ruolo di Bruce, un giovane molto impulsivo.

Non si hanno ulteriori informazioni sulla presenza di determinati personaggi, ma sicuramente nel corso del tempo verranno rivelati nuovi dettagli. Pedro Alonso sarà sicuramente affiancato da altre due star della serie principale, ovvero Najwa Nimri e Itziar Ituno, ovvero Alicia Sierra e Raquel Murillo, Lisbona. I creatori de La Casa di Carta Esther Martínez Lobato e Alex Pina si sono occupati della sceneggiatura, assieme a David Oliva e David Berrocal. Albert Pintó, Barrocal e Geoffrey Cowper si sono divisi la regia. Presto verranno rilasciate informazioni più dettagliate su questo attesissimo spin off de La Casa di Carta, destinato ad ottenere un grande successo.