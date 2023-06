Miguel Herrán, attore spagnolo celebre per i suoi ruoli nelle serie La Casa di Carta ed Élite, diventerà papà. La sua fidanzata, Celia Pedraza, è in dolce attesa del loro primo figlio. Ecco tutti i dettagli.

La Casa di Carta, Miguel Herrán papà: la fidanzata Celia Pedraza è incinta

Ad annunciare la lieta notizia è stato lo stesso attore spagnolo nella giornata di martedì 6 giugno, tramite un tenero post pubblicato sul suo account Instagram, seguito da oltre 12 milioni di persone.

“Beh… non posso dire molto di più. Le immagini parlano da sole. Questa è la mia famiglia, ed è ciò che amo di più in questo mondo”, ha scritto come didascalia ad una serie di scatti che lo ritraggono insieme alla sua fidanzata e l’immagine dell’ecografia. L’attore aggiunge poi: “Celia mi ha fatto il regalo più grande della vita… diventeremo genitori. Non sappiamo ancora niente, solo che per il momento è tutto perfetto e che abbiamo un’illusione per noi molto difficile da gestire”. La fidanzata dell’attore ha poi deciso di condividere il post sulle sue storie Instagram scrivendo “Felicità“. Entrambi si sono mostrati emozionati e orgogliosi all’idea di intraprendere questa avventura e diventare genitori per la prima volta. Gli scatti sono diventati virali ed hanno letteralmente invaso il web. Sotto il post anche numerosi commenti di auguri e congratulazioni da parte di amici, colleghi e parenti per condividere con i futuri genitori l’immensa gioia.

Chi è Celia Pedraza? Vita privata e carriera della fidanzata di Miguel Herrán

Ma scopriamo insieme qualcosa in più sulla fidanzata di Miguel Herrán. Celia Pedraza ha da poco compiuti 30 anni. Ha conosciuto l’attore proprio sul set de La Casa di Carta. La giovane ragazza, infatti, è la sorella di Maria Pedraza, attrice e ballerina che ha recitato nel ruolo di Alison Parke nella celebre serie. A settembre 2022, infatti, è stata fotografata sul red carpet dell’evento Women’s Stories insieme alla sorella. Celia Pedraza non appartiene al mondo dello spettacolo ed è estremamente riservata. Nel suo profilo Instagram, che conta poco più di 80.000 mila follower, ama condividere numerose immagini dei suoi viaggi e dei suoi amati animali. Oltre a viaggiare, una delle sue passioni è anche lo sport. Sui canali social del suo personal trainer, infatti, ci sono numerose clip che mostrano la futura mamma intenta ad allenarsi. Attualmente lavora in ambito legale, come funzionaria per lo stato spagnolo. Sulla sua vita privata, invece, non si hanno particolare informazioni. Come già anticipato, infatti, Celia Pedraza è una persona molto discreta e difficilmente lascia trapelare dettagli sulla sua sfera più intima. Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che la sua relazione con il noto attore spagnolo sia nata solo da qualche mese. La loro prima apparizione pubblica insieme risale a un paio di mesi fa, in occasione del Gran Circuito de Portugal. Dunque, un amore sbocciato da poco ma talmente forte che entrambi sono pronti ad allargare la famiglia ed iniziare una nuova meravigliosa vita insieme.