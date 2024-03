Quando andrà in onda la nuova edizione del programma televisivo condotto da Francesca Fagnani “Belve“? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Belve 2024, quando va in onda? Fedez ci sarà

Manca davvero poco all’inizio della nuova stagione del programma televisivo “Belve”, condotto da Francesca Fagnani. Le nuova puntate infatti andranno in onda a partire da martedì 2 aprile 2024, su Rai 2 alle ore 21.10 circa. C’è tanta attesa per questa nuova edizione del programma anche perché tra gli ospiti confermati c’è anche il rapper Fedez,, che potrà così parlare della crisi con la moglie Chiara Ferragni e lo stop al podcast “Muschio Selvaggio“. Dopo l’intervista dell’imprenditrice e influencer a “Che Tempo Che Fa” di qualche settimana fa, c’è davvero tanta curiosità nel sentire cosà dire il rapper. Chiara, tra l’altro, aveva dichiarato che la decisione di andare via di casa e di mettere in pausa il matrimonio è stata di Fedez. Il rapper confermerà? Non sappiamo ancora la data esatta di quando andrà in onda l’intervista con Fedez ma il programma durerà dal 2 al 30 aprile, quindi comunque a breve sapremo quale sarà la versione di Fedez sulla crisi matrimoniale con la Ferragni. Ricordo che c’erano stati dubbi sulla presenza di Fedez, infatti lo scorso mese di ottobre la Fagnani aveva scritto queste parole su Instagram, a conferma dei rumor dello stop della Rai al suo invito al rapper: “solo un chiarimento per quanto riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve: è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione nè Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari no finirà così.” Secondo appunto “Oggi” Fedez sarà uno degli ospiti della nuova edizione di “Belve”.

Belve 2024, tutti gli ospiti della nuova edizione

Come abbiamo appena visto, la nuova edizione di “Belve” sta per cominciare. Il programma condotto da Francesca Fagnani andrà infatti in onda dal 2 al 30 aprile 2024. Secondo le indiscrezioni gli ospiti di questa nuova edizione dovrebbero essere quindici, visto che le puntate saranno cinque e la Fagnani solitamente ne intervista tre a puntata. Come già detto, “Oggi” ha confermato la presenza di Fedez, che potrà così parlare della crisi con Chiara Ferragni e della chiusura di “Muschio Selvaggio“. Secondo TvBlog tra gli ospiti di questa nuova edizione ci saranno la cantante Loredana Bertè, reduce dal Festival di Sanremo, il leader della Lega Matteo Salvini e l’attrice e cantante Carla Bruni. Secondo Dagospia ci saranno anche la conduttrice televisiva Antonella Clerici e la cantante Marcella Bella. Secondo Davide Maggio tra gli ospiti ci sarà l’ex gieffina Francesca Cipriani, mentre secondi Biccy troveremo gli attori Alessandro Borghi e Giacomo Giorgio. Oltre a loro dovrebbero esserci altri sei ospiti, ancora però ignoti. Non resta che attendere il 2 aprile per la prima puntata della nuova stagione di “Belve”.

