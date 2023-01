Conosciamo meglio la giovane attrice Bella Ramsey, Ellie di The last of us.

The last of us è la serie tv targata HBO tratta dall’omonimo videogioco che sta mandando in visibilio il pubblico. Il prodotto, tanto atteso dai fan del gioco, vede tra i protagonisti la giovane attrice Bella Ramsey, nei panni del personaggio principale di Ellie.

Conosciamola meglio.

The last of us, Bella Ramsey: biografia e carriera

Bella Ramsey (nome completo Isabella May Ramsey) è nata il 30 settembre 2004 nel Regno Unito, per la precisione a Nottingham. Ha dunque 19 anni ed è alta un metro e 56 centimetri. Sappiamo che si è formata in un modo forse meno convenzionale del solito, cioè con una didattica totalmente online con la InterHigh School. I suoi studi e suoi interessi nel campo della recitazione sono fioriti fin dalla tenera età: ha preso a recitare per gioco già quando aveva solo quattro anni! Ha poi proseguito la sua formazione nel campo con la Stagecoach Theatre Arts, con un percorso durato sette anni.

Il suo primo ruolo, dopo le tante audizioni iniziale, è datato 2016, quando cioè ottiene la parte di Lyanna Mormont nella produzione più che importante di Game of Thrones, che senza dubbio possiamo considerare il suo primo vero trampolino di lancio. Nel 2021 torna a farsi notare quando viene ingaggiata nel cast della serie tv His Dark Materials – Queste oscure materie. Bella veste infatti i panni di Angelica nella seconda stagione dello show.

Il 2021 è stato decisamente il suo anno, giacché dopo l’ingaggio in His Dark Materials, viene confermato il già citato ruolo di Ellie nella tanto attesa produzione di The last of us. Nel 2022 l’abbiamo vista invece nella serie Becoming Elizabeth.

Non le mancano però anche alcune esperienze cinematografiche. Possiamo vedere Bella Ramsey nel cortometraggio Elefthería (2017) e nei film Two for Joy (2018), Holmes & Watson – 2 de menti al servizio della regina (2018), Judy (2019), Resistance – La voce del silenzio (2020) e Catherine (2022).

Bella Ramsey: Instagram, curiosità, famiglia

Bella Ramsey è presente su Instagram con un account seguito da 797 mila followers. Sul profilo la giovane condivide soprattutto contenuti relativi alla sua carriera in ascesa. Da quanto postato non emergono indizi su una possibile relazione amorosa e considerata anche la giovane età dell’attrice possiamo immaginare che al momento sia single o che non voglia sovraesporre la propria vita privata online.

Difatti anche sulla sua famiglia si sa poco: sappiamo che suo padre, nome Alex, è un uomo d’affari ma anche un musicista e che suona infatti la tromba. Bella ha poi una sorella, di cui non conosciamo il nome, ma che a sua volta sembra aver suonato con diversi gruppi amatoriali. In una vecchia intervista, l’attrice ha confermato che la sorella ha recitato con lei in un gruppo teatrale di stampo comico. Sembra che tale sorella sia più grande di Bella Ramsey.

Sulla madre della giovane invece non sappiamo nulla, ma Bella Ramsey ha confermato di avere alle spalle una famiglia di supporto ed entusiasta rispetto al suo percorso. “Sono tutti molto orgogliosi e solidali”, ha infatti affermato.