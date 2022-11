The last of Us: trama e cast della serie tv

Tratta dall'omonimo videogioco, The last of Us è una nuova serie tv che debutterà nel 2023.

The last of Us è un nome ben noto a tutti gli amanti dei videogiochi. Si tratta infatti di un videogame di genere azione/avventura che ha debuttato nel 2012. Sviluppato da Naughty Dog con Sony Interactive Entertainment, ha subito scalato le vette di tutte le classifiche e conquistato un pubblico vastissimo.

Ha collezionato un’infinità di riconoscimenti, raggiungendo la vertiginosa quota 256 premi conquistati.

The last of Us: trama della serie tv e data di uscita

Considerato dunque uno dei videogiochi migliori di sempre, è destinato ora a conquistare un pubblico ancora più vasto, che abbracci anche chi non è avvezzo ai videogiochi. The last of Us diventerà infatti una serie tv prodotta da HBO.

A scriverla saranno Craig Mazin (creatore di Chernobyl, per cui ha avuto un enorme riconoscimento) e Neil Druckmann (coinvolto invece nella realizzazione del videogioco originale).

La data di rilascio prevista negli USA è il 15 gennaio 2023 e The last of Us verrà mandato in onda quasi in contemporanea anche in Italia per Sky e Now TV, dove debutterà infatti il 16 gennaio 2023.

La trama è la seguente: la storia si colloca temporalmente 20 anni dopo la fine della civiltà così come oggi la conosciamo. I sopravvissuti sono pochi e non se la cavano bene. Tra questi c’è Joel, devastato dalla perdita di sua figlia Sarah, che cerca di cavarsela con attività di contrabbando.

Tra i suoi compiti, ne arriva uno del tutto particolare: portare in salvo Ellie, una quattordicenne che dice di avere la soluzione per salvare tutta l’umanità. Ma portare Ellie a destinazione attraverso un lungo viaggio negli Stati Uniti si rivelerà più complicato e pericoloso del previsto.

La serie si comporrà, almeno per il momento, di nove episodi. Le aspettative dei fan del videogioco, neanche a dirlo, sono già alle stelle e disattenderle, considerato il grande successo del videogame, potrebbe essere molto facile…

Forse anche per questo il game director Druckmann ci ha tenuto a precisare che la serie tv non si discosterà affatto dalla trama del videogioco e che l’intento della trasposizione televisiva è quello di essere quanto più fedele possibile al gioco di riferimento, al punto che in molte puntate ci saranno addirritura le stesse battute già ben note ai fan. Questo, sicuramente, li avrà rassicurati.

The last of Us: cast della serie

Nel cast troveremo alccuni nomi molto noti ai telespettatori e in particolare agli amanti delle serie tv. Nel ruolo di protagonista ci sarà infatti Pedro Pascal, già visto ne Il trono di spade e in The Mandalorian. Sempre da Game of Thrones proverrà anche l’altra protagonista, Bella Ramsey.

Al loro fianco troveremo poi Gabriel Luna (visto in Agent of Shield e in Terminator: Dark Fate) che interpreterà il fratello di Joel, Tommy. Anna Torv (da Mindhunter) indosserà invece i panni di Tess, amica di Joel. Nico Parker sarà Sarah, Murray Bartlett (noto per Looking e The White Lotus) sarà Frank, compagno di vita di Bill, che sarà invece interpretato da Nick Offerman (di Parks and recreation).