Belen Rodriguez potrebbe lasciare Mediaset dopo 15 anni di carriera: la showgirl non sarebbe stata riconfermata per un programma, ma perché?

Quello di Belen Rodriguez sarebbe il primo grande nome a lasciare Mediaset dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. Secondo alcuni rumors circolanti online, infatti, la showgirl argentina abbandonerebbe l’azienda dopo ben 15 anni di lavoro. Scopriamo meglio tutti i dettagli a riguardo.

Belen lascia Mediaset: perchè non è stata rincofermata?

Qualcosa bolle in pentola in casa Mediaset. A quanto pare la morte di Silvio Berlusconi ha mosso un po’ le acque in azienda e sarebbe proprio Belen Rodriguez la prima (e prossima) ad abbandonare Mediaset. La showgirl e conduttrice di origini argentine, infatti. non sarebbe stata riconfermata per i palinsesti della nuova stagione. Dopo 15 anni di lavoro, Rodriguez pare non essere stata confermata alla conduzione de Le Iene e avrebbe anche deciso di mettere da parte la sua presenza a Tu si que vales, il grande show del sabato sera mandato in onda su Canale 5.

Se le voci fossero vere, la modella e conduttrice sarebbe attualmente coinvolta solo nel grande reality di Prime Video Celebrity Hunted. Eppure, Belen Rodriguez non si è ancora espressa in merito alla sua situazione televisiva, quindi resta piuttosto complesso riuscire a confermare le voci o meno.

Il lavoro svolto da Belen Rodriguez in tutti questi anni ha portato ascolti ai programmi e il successo ha sempre toccato cifre incredibili: perdere la sua presenza negli studi di due show così noti sarebbe un duro colpo, ma ancora non si hanno certezze. Certo, la voce ha già fatto il giro del web quindi le probabilità sono alte, ma non ci resta che attendere la versione della diretta interessata.

Belen lascia Mediaset: chi la sostituirà?

Sebbene ancora non ci sia nulla di confermato, i rumors online continuano a circolare all’impazzata. C’è chi parla di sostituzioni imminenti e chi, invece, ha già dei nomi da rendere pubblici. Se davvero Belen Rodriguez abbandonerà casa Mediaset, pare che a prendere il suo posto sul set de Le Iene, possa esserci la giornalista Veronica Gentili, volto noto di La7 e conduttrice di altri programmi di attualità. Per quello che riguarda l’impegno a Tu si que vales, invece, ancora tutto tace. L’ultima ora parla dell’ingresso di Luciana Litizzetto come membro della giuria, ma su chi andrà a sostituire Belen Rodriguez, al momento, non si sa nulla.

Belen Rodriguez: dopo 15 anni in Mediaset arriva la svolta

Non si conoscono ancora i motivi dietro il presunto non rinnovo di Belen Rodriguez a Le Iene. Tuttavia, se la voce circolante fosse vera, la showgirl abbandonerebbe l’azienda di Berlusconi dopo 15 anni di duro lavoro e impegno quotidiano. Era il 2007 quando Rodriguez è entrata ufficialmente nella famiglia di Mediaset e da quell’anno la sua vita è letteralmente cambiata. La modella e conduttrice è infatti apparsa in diversi programmi di grande successo e ha lavorato a stretto contatto con alcune delle personalità più note del mondo dello spettacolo.

Il 2023 pare essere un anno di svolta per la sua carriera: Belen Rodriguez al momento si troverebbe impegnata solo nel progetto di Amazon Prime Video, Celebrity Hunted, reality nel quale partecipa con la sorella Cecilia Rodriguez.