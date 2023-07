Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono di nuovo lasciati? In questi giorni stanno circolando moltissime voci su una nuova presunta crisi, con alcuni indizi che hanno letteralmente scatenato i fan della coppia.

Belen e Stefano si sono lasciati di nuovo: crisi di coppia in corso?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono una delle coppie più amate. I loro tira e molla tengono costantemente i fan con il fiato sospeso. In questi giorni sono circolate nuove indiscrezioni su una presunta crisi. Secondo le notizie trapelate, la coppia sarebbe di nuovo ai ferri corti. Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando Belen Rodriguez aveva condiviso sui social la copertina di un libro dal titolo particolare, ovvero “Gli amori difficili” di Italo Calvino. Questo è bastato a far pensare che si trattasse di un riferimento alla sua storia con Stefano De martino. Da quel momento sono iniziati a circolare i primi rumors sull’ennesima crisi tra Stefano e Belen. Un altro indizio è arrivato ad alimentare queste voci. La conduttrice, infatti, ha cancellato dal suo profilo Instagram l’ultimo scatto in cui era in compagnia di Stefano De Martino, durante le vacanze a Ponza. L’indiscrezione è stata lanciata da Deianira Marzano. Un utente super attento si è reso conto che dal profilo dell’argentina mancava quella foto e l’esperta di gossip ha confermato il gesto. Nella foto cancellata Belen e Stefano apparivano sereni e sorridenti. Il gesto di Belen sta facendo discutere, soprattutto perché è arrivato proprio nel momento in cui si è tenuta la presentazione dei palinsesti Rai, in cui De Martino si è presentato senza fede al dito. A questo si è aggiunto un particolare che non è passato inosservato ai fan, ovvero che all’evento era presente anche Alessia Marcuzzi, seduta proprio accanto a Stefano. Tempo fa si vociferava su un presunto flirt tra i due. La loro vicinanza ha incendiato ancora di più il gossip.

Belen e Stefano si sono lasciati di nuovo? Il mistero della fede e il gossip su Alessia Marcuzzi

Stefano De Martino è uno dei volti di punta della prossima stagione televisiva della Rai. Sarà ancora alla guida di Bar Stella e da dicembre avrà anche un suo show in prima serata. All’evento di presentazione dei palinsesti Rai a Napoli, l’ex ballerino ha attirato l’attenzione dei fotografi e dei giornalisti. Tanti si sono resi conto che non aveva la fede al dito. Un gesto che non è passato inosservato, visto che negli scorsi mesi aveva sfoggiato l’anello in diverse occasioni. Ci sarebbe anche un retroscena particolare, ovvero che ogni volta che lui e Belen si lasciavano, lui perdeva l’anello e ogni volta che tornava con lei doveva ricomprarlo. Per questo De Martino avrebbe tre fedi. Il fatto che non l’abbia indossato fa pensare ad una nuova crisi con Belen Rodriguez. Per il momento nessuno ha confermato o smentito, ma il gossip si è acceso ulteriormente per la vicinanza con Alessia Marcuzzi durante la presentazione dei palinsesti Rai. I due si sono seduti vicini, scatenando di nuovo il gossip. Questo perché nel 2020 Dagospia aveva parlato di una relazione clandestina tra i due, che sarebbe stata la causa della rottura con Belen Rodriguez. In realtà, questa storia non è mai stata chiarita e non è mai stata rivelata la verità.