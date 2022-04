Belen Rodriguez ha dato un aiuto speciale a Michelle Hunziker. Il look della conduttrice a Striscia la Notizia ha conquistato tutti.

Belen aiuta Michelle Hunziker: il look a Striscia la Notizia

Michelle Hunziker è apparsa nel pieno della sua bellezza a Striscia la Notizia, grazie anche all’aiuto di Belen Rodriguez.

La showgirl ha vestito la ex moglie di Tomaso Trussardi con un tailleur pantalone primaverile rosa. Alla scrivania del Tg satirico di Canale 5, Michelle Hunziker si è mostrata sicura e molto sexy, con questo look. Un top bianco corto, da cui si intravedevano gli addominali scolpiti, e uno splendido tailleur. Dopo la separazione dal marito è apparsa ancora più splendente del solito.

Belen ha ringraziato Michelle Hunziker

Belen Rodriguez ha utilizzato i social network per ringraziare l’amica Michelle Hunziker per aver scelto un completo del suo marchio, Hinnominate, che porta anche la firma della sorella Cecilia Rodriguez e del fratello Jeremias Rodriguez.

In una storia su Instagram, la showgirl ha mostrato con grande orgoglio la sua creazione, che è stata indossata da Michelle Hunziker. Hinnominate sta ottenendo sempre più successo, non solo tra i più giovani, ma in ogni fascia d’età, con grande orgoglio da parte dei fratelli Rodriguez.