Nelle ultime ore, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono riapparsi insieme sui social, stupendo tutti i fan. Dopo l’annuncio della separazione e il conseguente chiacchiericcio, nessuno si aspettava un simile riavvicinamento. A lasciare senza parole i seguaci, come se non bastasse, è stato il messaggio social di Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi insieme

Qualche tempo fa, lasciando tutti senza parole, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la separazione. Nei giorni seguenti, si è fatto un gran parlare di loro e l’imprenditore bergamasco ha rotto il silenzio rilasciando dichiarazioni non proprio felici. L’uomo sembrava affranto e vittima di una situazione che non avrebbe mai voluto. La conduttrice svizzera, dal canto suo, ha preferito non aprire bocca, ma alcune paparazzate in compagnia di Giovanni Angiolini hanno fatto storcere il naso a molti.

Nelle ultime ore, Michelle e Tomaso sono tornati a mostrarsi insieme, lasciando i fan senza parole.

Nessun ritorno di fiamma, solo un evento importante

La Hunziker e Trussardi sono apparsi insieme, con tanto di famiglia riunita, a causa di un evento molto importante. Si tratta del Fast Cars Slow Food, un progetto nato nell’ambito del Motor Valley che si sta svolgendo in Emilia Romagna e di cui Tomaso è ambasciatore.

Pertanto, non c’è nessun ritorno di fiamma in ballo tra gli ex coniugi. Nonostante tutto, sia Michelle che l’ex consorte sono apparsi sereni.

Hunziker e Trussardi insieme: interviene Eros

In tutto ciò, ad aver stupito i fan è stato anche il messaggio pubblicato da Eros Ramazzotti. Michelle e Tomaso non erano soli, ma c’erano anche le figlie Sole e Celeste e Aurora, la pargola che la conduttrice ha avuto dal cantante. L’artista, via social, ha condiviso uno scatto con Aury e, a didascalia, ha scritto: “Amatevi, non c’è altra via“. Ai seguaci, queste parole sono apparse come una sorta di incoraggiamento rivolto alla Hunziker e a Trussardi. E’ davvero così? Al momento non è dato saperlo.