Beauty e make up, quali cosmetici mettere in frigorifero d’estate? Consigli e trucchetti

L’estate è arrivata ed è importante sapere quali cosmetici viso è meglio tenere in frigorifero, per conservarli correttamente. Ci sono tanti prodotti make up e skincare che possono beneficiare del freddo. Scopriamo quali.

Durante l’estate ci sono dei prodotti make up e skincare che devono essere conservati in frigo, perché le temperature fredde possono aiutare a mantenerli correttamente. Tutti i prodotti beauty sono testati affinché la loro formula rimanga stabile a diverse temperature, ma ci sono alcuni cosmetici che gradiscono il freddo più di altri. Per esempio, creme, sieri e lozioni a base di ingredienti antiossidanti come la vitamina c, oppure le creme fermentate, vanno conservate in frigorifero. Meglio evitare, invece, di conservare a basse temperature i prodotti in polvere, che potrebbero rovinarsi. Le performance di rossetti, lipgloss, eyeliner, detergenti viso e creme solari potrebbero migliorare. Il vero motivo per conservare alcuni prodotti di bellezza in frigorifero dipende dalla conseguenza che il caldo potrebbe avere sulla formula e sulla texture. Le matite occhi kajal oppure i rossetti cremosi, per esempio, potrebbero sciogliersi o spezzarsi, rovinandosi. Le creme viso biologiche e quelle antiossidanti beneficiano del freddo, che tende a migliorare i risultati che possono offrire.

Pensate che esistono addirittura dei frigoriferi per cosmetici. Ovviamente si tratta di un oggetto non essenziale, visto che si può usare il frigorifero da cucina. Eppure questo prodotto ha ottenuto un discreto successo, sia per il suo design, che per la sua utilità. Può essere posizionato in bagno per contenere i cosmetici, con vari spazi dedicati ad ogni prodotto. È anche facilmente trasportabile.

Beauty e make up, quali cosmetici mettere in frigorifero d’estate?

Se avete deciso di tenere i prodotti in frigorifero sicuramente otterrete grandi soddisfazioni. Ovviamente è importante capire quali cosmetici devono essere conservati al fresco, quelli con texture cremose e ingredienti migliori che reggono bene le basse temperature. In frigorifero si conservano perfettamente:

Eyeliner : migliora l’applicazione per la consistenza meno liquida;

: migliora l’applicazione per la consistenza meno liquida; Rossetti cremosi : si applicano meglio con pennellino o stick senza rischiare che si sciolgano;

: si applicano meglio con pennellino o stick senza rischiare che si sciolgano; Prodotti per il contouring in crema : si scaldano sul dorso della mano prima di applicarli, ma essendo freddi non si rischia di prelevare troppo prodotto;

: si scaldano sul dorso della mano prima di applicarli, ma essendo freddi non si rischia di prelevare troppo prodotto; Lipgloss : donano anche una sensazione di freddo alle labbra durante l’applicazione;

: donano anche una sensazione di freddo alle labbra durante l’applicazione; Ombretti cremosi: da freddi si riescono ad usare meglio, nelle giuste quantità, senza sprecarli.

Per quanto riguarda la skincare viso e corpo, si possono tenere in frigo le creme viso, soprattutto se hanno ingredienti antiossidanti. Con le temperature fredde possono aiutare a restringere i capillari e a sgonfiare borse e occhiaie. Stessa cosa per le creme corpo e anticellulite, così come le creme solari e doposole. I prodotti in polvere, invece, non devono essere conservati in frigorifero perché possono incorporare umidità in eccesso e rovinarsi.