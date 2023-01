Cosmetici solidi: i migliori da ordinare e benefici

La plastica è spesso presente nelle vite di tutti i giorni: dalle confezioni alimentari alle bottiglie, ecc. Questo materiale è presente anche nei packaging dei prodotti per la pelle. Per ridurla e per un ambiente più sano, i cosmetici solidi sono la giusta soluzione da adottare perché naturali e con ricchi benefici per la pelle.

Cosmetici solidi

Dai profumi ai dentifrici sino al sapone per il viso o la pelle, sono diversi i cosmetici solidi da trovare in commercio grazie ai tanti ingredienti naturali di cui sono composti. Ovviamente scegliere dei prodotti del genere non è semplice, anche perché dipende dalle esigenze e dal budget di ognuno considerando che non sono propriamente economici.

Al momento della scelta bisogna considerare alcuni criteri e parametri, come la lista degli ingredienti, compreso il cosiddetto INCI. Bisogna poi valutare il tipo di etichetta che garantisce l’ecosostenibilità del prodotto, oltre alla formulazione, gli allergeni e anche il prezzo che sicuramene costituisce un fattore importante.

Inoltre, sono facili da usare. Bisogna strofinarli con un po’ di acqua per poi applicare il prodotto sulla pelle del viso, del corpo o anche dei capelli o anche in altre zone a seconda anche dei cosmetici solidi che si vogliono usare. Sono alleati perfetti per la propria beauty routine di tutti i giorni, oltre a fornire i giusti benefici.

Dal balsamo al bagno doccia sino al profumo, sono davvero tanti i cosmetici solidi da usare nel proprio trattamento di bellezza quotidiano. Tra i prodotti solidi, anche i deodoranti che si trovano in commercio in forma di stick. I profumi solidi hanno la consistenza simile al balsamo per le labbra: bisogna prelevare una piccola quantità con le dita per poi applicarla sui polsi o in altre zone.

Cosmetici solidi: benefici

Sono prodotti che aiutano a sentirsi bene con sé stessi e di conseguenza gli altri, oltre a essere utili a prendersi cura di noi e dell’aspetto. Il settore cosmetico produce un inquinamento tra emissioni globali di gas a effetto serra, compreso anche packaging riciclabili. Negli ultimi anni sono sempre di più i cosmetici solidi per ridurre la plastica.

In questo modo si sostiene lo stile sostenibile e il verde aiutando a prendersi cura del corpo in modo sano e naturale. Sono prodotti che si presentano in forma liquida e si differenziano da altre creme e prodotti per il corpo proprio perché naturali e non contengono sostanze che possano essere nocive per l’organismo.

Per realizzarli si usano ingredienti naturali come oli essenziali alla lavanda o all’albicocca, ma anche burri vegetali. Non hanno conservanti e risultano essere molto meno aggressivi e dannosi da usare sulla pelle e sui capelli. Hanno una formulazione naturale, vegana, naturale e non testati sugli animali, oltre a essere dermatologicamente testata.

Inoltre, i cosmetici solidi piacciono e attirano perché hanno una durata superiore rispetto ai classici prodotti che solitamente si vedono in commercio. Si tende a usare meno quantità di prodotto, sono zero waste, senza imballaggi e, il più delle volte, le confezioni sono in carta. Si possono trasportare facilmente anche in aereo per un viaggio.

Cosmetici solidi Amazon

Per ordinare questi prodotti il noto e-commerce di Amazon li propone a bassi sconti e promozioni di cui approfittare. Cliccando sulla foto si visualizzano i dettagli. Qui sotto è stata stilata una classifica dei tre migliori cosmetici solidi tra i più apprezzati e voluti dalle consumatrici con la descrizione degli ingredienti di ciascun prodotto.

1)Deodorante solido naturale fresco

Un deodorante naturale privo di parabeni e conservanti dalla profumazione gradevole a base di estratto di tè verde, eucalipto e tea tree. Ha una fragranza delicata che protegge la pelle. Protegge il microbiota cutaneo e favorisce la traspirazione della pelle. Non ha bisogno di acqua e basta applicarlo sulla pelle asciutta dal basso verso l’alto.

2)Senso naturale olio corpo solido

Una crema idratante a base di elementi naturali come il sandalo, il burro di karitè, l’olio di jojoba e le mandorle dolci che aiutano a prevenire la perdita di tono e le smagliature. Dona una pelle morbida ed elastica. Ha una texture morbida da usare anche durante la gravidanza per prevenire le smagliature. Si assorbe rapidamente e si può usare anche come olio per massaggi. Basta prenderlo con le dita e applicarlo nei punti critici.

3)Pack shampoo solido

Una confezione che comprende shampoo solido all’orchidea nera e olio di argan insieme al balsamo solido sempre a base di olio di argan. Un prodotto plastic-free che rispetta l’ambiente, ma anche la struttura naturale della chioma. Indicato per capelli colorati, folti e lunghi. Non ha parabeni e sostanze nocive.

Molti cosmetici solidi sono a base di olio di argan che ha tantissime proprietà e benefici.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.