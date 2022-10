Il 18 ottobre 2022 parte la nuova edizione de Il Collegio 7: nuovo cast di allievi e di allieve, nuova ambientazione, nuove regole e, per non farsi mancare nulla, anche un nuovo corpo docenti.

Tra i professori e le professoresse chiamati a istruire i nuovi allievi e le nuove allieve c’è anche lei: Beatrice Fumagalli.

Che cosa sappiamo di lei? Giovanissima, solare e carismatica, la prof.ssa Fumagalli insegnerà Storia e Geografia.

Beatrice Fumagalli: tutto sulla prof.ssa de Il Collegio 7

“Prof precaria nella vita e ne #ilcollegio” – recita così la bio di Instagram della nuova Professoressa di Storia e Geografia de Il Collegio 7. Si chiama Beatrice Fumagalli, ha 28 anni e non vede l’ora di intraprendere questo nuovo percorso.

Classe 1994, Beatrice Fumagalli è alla sua prima esperienza televisiva.

Prima di entrare a fare parte del cast de Il Collegio, infatti, la giovane insegnante ha conseguito la Laurea Triennale in Lettere Moderne, seguita dalla Laurea Magistrale in Editoria e Comunicazione, con l’obiettivo di diventare proprio un’insegnante.

Dopo l’ultima Laurea ha cominciato a lavorare come supplente, ma è sempre rimasta molto attiva sui social media (Instagram e TikTok in particolare), diventando a tutti gli effetti una content creator a 360 gradi.

Il suo profilo Instagram è seguitissimo, tanto da contare quasi 68 mila follower! Basta dare una rapida occhiata al feed del suo account per accorgersi della grande cura che Fumagalli ripone su ogni singolo post: color palette, ordine, coerenza visiva e contenuti studiati ad hoc sulla sua immagine catturano l’attenzione dell’utente in un battere di ciglia!

Accanto all’amore per l’insegnamento e la fortissima passione per i social, Beatrice Fumagalli coltiva da anni un altro grande interesse: la scrittura. Quest’ultima la segue sin da quando era una bambina e il prossimo 25 ottobre 2022 uscirà ufficialmente il suo libro Sopravvivere alla scuola, in cui racconta le peripezie cui vanno incontro i professori e le professoresse precari e precarie, esattamente come lei.

In occasione del grande lancio, la stessa Fumagalli ha voluto scrivere due righe attraverso un post IG:

Quando da bambina mi chiedevano: “Bea cosa vuoi fare da grande?”. Io di getto rispondevo: “Voglio scrivere”. Non sapevo cosa, non sapevo né quando né perché, ma prendevo la penna e scrivevo. A 7 anni ho scritto un libretto sul mio cartone animato preferito “Magica Doremì”, l’ho fatto stampare dai miei genitori e l’ho regalato alla mia maestra Luisa. […] Ora ho 28 anni, mi mancano 6 diottrie per occhio, ma ho scritto un libro per una vera casa editrice […]

Sembra che quel sogno si sia proprio realizzato!

Nel 2022 Beatrice Fumagalli viene chiamata per entrare ufficialmente a fare parte del nuovo corpo docenti de Il Collegio 7, in partenza il 18 ottobre 2022 su Rai 2 alle ore 21:25.

La vita privata di Beatrice Fumagalli

Essendo una persona molto social, Beatrice Fumagalli condivide sostanzialmente sempre la sua vita e ciò che le succede con tutte le persone che felicemente la seguono. Attualmente è fidanzata con Mattia (su Instagram @mattialud) e pare essere molto felice, come si evince dalle foto che li ritraggono insieme. Oltre ad amare il fidanzato, Beatrice Fumagalli ama follemente anche il suo gatto, di nome Gattuso, cui ha dedicato sia un album di storie in evidenza, ma soprattutto cui ha dedicato un profilo Instagram tutto suo chiamato @gatt.usino: se non è amore questo!