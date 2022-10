La settima edizione de Il Collegio inizierà martedì 18 ottobre 2022. Ci sono molte novità: nuovi professori, nuove materie e anche una nuova voce narrante. Di chi sarà? Dal 27 settembre sarà possibile guardare le selezioni ricche dei momenti divertenti e spassosi.

I ragazzi sono venti. Tra questi c’è Priscilla Savoldelli. Chi è?

Priscilla Savoldelli: chi è?

Priscilla Savoldelli ha 15 anni e arriva da Gandino, in provincia di Bergamo. Ama vestirsi in stile urban: magliette oversize, bandane e jeans strappati. La sua passione più grande è la musica. Infatti suona la batteria e canta. Gioca anche a basket. A lei piace differenziarsi dalle sue coetanee e per questo motivo esce con ragazzi più grandi.

Ammette però di essere un po’ vecchio stampo. Ama gli oggetti vintage come francobolli e monete e anche vecchi motori. Priscilla farà parte della nuova edizione de Il Collegio 7 e sarà una nuova allieva. Come si troverà?

Priscilla Savoldelli è un’allieva de Il Collegio 7

La nuova edizione de Il Collegio 7 inizierà il 18 ottobre 2022. Gli alunni, che sono stati selezionati, sono venti: 11 maschi e 9 femmine. I loro nomi si conoscono già. Chi vedremo? Troveremo: Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez, Sofia Brixel, Elisa Angius, Alessia Abruscia,

Damiano Severoni, Samuel Rosica, Gabriel Renis, Mattia Patané, Alessandro Orlando, Tommaso Miglietta, Apollinaire Manfredi, Davide Di Franco, Mattia Camorani, Alessandro Bosatelli. Loro verranno seguiti dai professori. L’ambientazione è il 1958, l’anno del boom economico, dell’inaugurazione dell’Autostrada del sole e della vincita di Modugno a Sanremo. Per questo motivo le materie verranno riadattate e ce ne saranno di nuove. I ragazzi devono riuscire a prendere la licenza media. Ce la faranno?