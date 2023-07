Sono passati 8 anni dal matrimonio da sogno tra Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi. Per l’occasione la sposa aveva indossato per 4 abiti diversi, tra cui l’abito da sposa firmato Armani. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, che vestiti ha indossato Beatrice Borromeo al suo matrimonio.

Beatrice Borromeo, matrimonio da sogno: l’abito da sposa Armani

La giornalista, conduttrice televisiva ed ex modella italiana Beatrice Borromeo è sposata, dal 2015, con Pierre Casiraghi, l’ultimo dei tre figli avuti da Carolina di Monaco con l’ex marito Stefano Casiraghi. Il matrimonio si è svolto prima a Monaco e poi in Italia, alle Isole Borromee. La coppia al momento sta vivendo un periodo davvero magico, Beatrice ha recentemente finito di dirigere la docu serie sulla vita di Vittorio Emanuele di Savoia, “Il Principe“, insieme a Pierre e ad altri produttori, docu serie visibile su Netflix e che ha già ottenuto molto successo. Per entrambi questo è un periodo magico anche perché sette anni fa, in questi giorni, veniva celebrato il loro matrimonio, un evento davvero indimenticabile. A Monaco si è svolto il rito civile, il 25 luglio 2015, e il party informale, poi proseguito sulle isole Borromee, sul lago Maggiore. Il 1 agosto Beatrice e Pierre si sono scambiati i voti nella chiesa privata del palazzo Borromeo sull’isolotto San Giovanni, a Verbania, dinnanzi il lungolago di Pallanza. A rendere il matrimonio ancora più indimenticabile è stato l’abito da sposa indossato da Beatrice Borromeo e firmato Giorgio Armani Privé. L’abito è stato realizzato su misura per la sposa, perciò non si conosce il prezzo. L’abito in questione è in pizzo chantilly color avorio dalla linea svasata, le maniche a tre quarti e lo scollo tondo. L’abito inoltre, è impreziosito con strati di chiffon di seta. Un abito davvero meraviglioso quello indossato da Beatrice, che ha completato il look con il velo in tulle di seta appuntato sui capelli raccolti e un paio di décolleté bianche con decori floreali.

Beatrice Borromeo, matrimonio da sogno: 4 cambi look

L’abito da sposa realizzato appositamente per lei da Armani non è stato il solo che Beatrice ha indossato per il suo matrimonio. La figlia di Carolina di Monaco è stata protagonista di ben 4 cambi look. Vediamolo insieme: