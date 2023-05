Il trailer ha già scatenato un grande hype e il film si avvicina ogni giorno sempre di più alla sua uscita ufficiale. Barbie, pellicola dedicata alla nota bambola Mattel, sta già facendo parlare di sé ancora prima della sua uscita. Ora, dopo il trailer, la domanda è solo e solamente una: Barbie indosserà i tacchi o indosserà invece le Birkenstock? Il dubbio rimane.

Barbie, tacchi o Birkenstock? Gli indizi sulla trama

Il trailer ufficiale di Barbie il film parla chiaro: Margot Robbie, nei panni della protagonista, si troverà ad affrontare la terribile questione dei “piedi piatti”, ma non solo. La bella e bionda bambolina, infatti, vivrà anche di scelte e di interrogativi di stile, soprattutto per quanto riguarda la sfera delle scarpe, elemento essenziale nella sua vita. Tacchi alti o Birkenstock? È questo il dilemma che Barbie sarà destinata a vivere, come dimostrano le brevi immagini del trailer. Da una parte un lussuoso paio di décolleté gioiello, dall’altra il sandalo Birkenstock (modello Arizona) più famoso della società contemporanea. Gli indizi sulla trama sono chiari: Barbie non ci penserà un secondo e la sua scelta ricadrà ovviamente sui tacchi, must have della sua personalità.

Il dilemma si infittisce sempre di più, tra chi si domanda del perché siano presenti le Birkenstock in un film dedicato alla bambola più iconica del mondo e chi, ovviamente, non vede l’ora di saperne di più della storia fashion. Effettivamente è piuttosto difficile riuscire a pensare a Barbie senza tacchi a spillo, così come è impossibile immaginarla con ai piedi sandali bassi. Eppure, il trailer mostra al pubblico una realtà nuova che affligge la protagonista, ossia quella dei piedi piatti.

Barbie, tacchi o Birkenstock? Il dilemma dei piedi piatti

Nel trailer di Barbie si vede una Margot Robbie in piena crisi per una questione estetica. Ciò che attanaglia la protagonista è un “difetto” estetico insormontabile. Barbie, infatti, per la prima volta mostra di avere i piedi piatti. La Barbie con i piedi arcuati non esiste più: anche lei, a quanto pare, è umana. Tra dubbi esistenziali e dettagli estetici completamente nuovi, la Barbie del film si dimostra molto più reale rispetto al solito, tanto da doversi rivolgere a Weird Barbie (interpretata da Kate McKinnon), la stessa che nel trailer le propone la scelta più difficile: continuare a camminare sui tanto amati tacchi a spillo o buttarsi in una nuova vita con le Birkenstock Arizona ai piedi? Colpo di scena assoluto, ma Barbie non potrà mai rinunciare alla sua vera identità. Non solo finzione, non solo perfezione: Barbie il film parla anche di vita reale e di interrogativi quotidiani: una novità assoluta che attira e che accresce l’attesa.

Il 21 luglio 2023 si avvicina sempre di più e le sale cinematografiche non vedono l’ora di accogliere il nuovo progetto di Greta Gerwing. Sarà quel che sarà, ma Barbie in un modo o nell’altro riesce sempre a fare parlare di sé. Con i tacchi a spillo o con le Birkenstock Arizona ai piedi, il risultato non può cambiare.