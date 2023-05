Barbara D’Urso lascia Mediaset: dove la vedremo?

La conduttrice e attrice italiana Barbara D’Urso, secondo diverse indiscrezioni sarebbe in procinto di lasciare Mediaset, azienda per cui lavora da decenni. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Barbara D’Urso lascia Mediaset?

La nota conduttrice Barbara D’Urso sarebbe in procinto, dopo qualche decennio di permanenza, di lasciare Mediaset. In questi ultimi anni l’abbiamo vista impegnata in diversi programmi, tra cui “Domenica Live“, “Live – Non è la D’Urso” e “Pomeriggio Cinque”. Sono mesi che si susseguono rumors circa il futuro di Barbara D’Urso, che sarebbe lontano dall’azienda per cui lavora da decenni. Secondo TvBlog, la conduttrice televisiva avrebbe deciso di non firmare il contratto biennale proposto da Mediaset. La D’Urso, che con i suoi programmi ha raccontato l’attualità, la cronaca e ha portato in luce gossip e pettegolezzi, starebbe quindi scegliendo di andare su altre piattaforme. Aspettiamo ovviamente notizie ufficiali che confermino o meno l’abbandono di Mediaset da parte di Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso non è la sola a lasciare l’azienda per cui ha lavorato per così tanti anni, Fabio Fazio ha infatti deciso di lasciare la Rai dopo ben 40 anni. Queste sono state le sue parole dopo il suo passaggio a Discovery:

“Continuo a fare serenamente il mio lavoro altrove, che è quello che ho sempre fatto in questi quarant’anni e non posso non esprimere anche in questa occasione gratitudine nei confronti di tutte le persone con cui ho lavorato per tutta la vita in Rai. Conserverò solo un ricordo meraviglioso. Grazie anche al Tg3 per tutto l’appoggio in questi anni.”

Barbara D’Urso a Ballando con le stelle?

Secondo indiscrezioni, Barbara D’Urso potrebbe approdare al programma televisivo “Ballando con le stelle“, non alla conduzione ma alla giuria. Quando Milly Carlucci è stata interpellata sull’argomento è stata molto vaga, ha dichiarato solo che lei e Barbara si sono viste e hanno chiacchierato. Il futuro di Barbara D’Urso potrebbe però essere lontano dalla Tv generalista. TvBlog fa sapere che:

“Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di captare ed in seguito di appurare, per Barbara D’Urso si potrebbero aprire le porte di quelle che ora sono chiamate piattaforme, per un impegno sostanzialmente diverso da quelli da lei intrapresi nel corso della sua lunga carriera. Piattaforma e impegno che verranno svelati al termine dei contatti che sarebbero in corso in questi tempi.”

Quale sarà dunque il futuro di Barbara D’Urso? Non ci resta che attendere notizie ufficiali.

Barbara D’Urso e i programmi su Mediaset

Barbara D’Urso, dal 2003, lavora come conduttrice televisiva in esclusiva su Canale 5. Sono davvero tanti i programmi che ha condotto in questi anni, dal “Grande Fratello” ad altri reality show come “Un due tre stalla” “La Fattoria” e “Reality Circus“, a programmi di intrattenimento e di infotainment. Negli ultimi anni l’abbiamo vista in programmi come “Buona Domeinca” e “Live – Non è la D’Urso“, ma soprattutto dal 2008 la vediamo alla conduzione di “Pomeriggio Cinque“, uno dei programmi più seguiti dagli italiani, che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 17,45 alle 18,45 su Canale 5. Attendiamo di sapere dove vedremo prossimante Barbara.