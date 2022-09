Barbara D'Urso è stata ospite al Jova Beach Party e ha scelto un look da ragazzina, che ha conquistato i suoi fan.

Nell’ultima tappa del Jova Beach Party c’è stata un’ospite davvero d’eccezione. Stiamo parlando della regina del pomeriggio di Canale 5, Barbara D’Urso, che è stata una delle bellissime sorprese dello show del cantante. Per l’occasione, la conduttrice ha scelto un look particolarmente giovanile, da vera ragazzina, con cui ha conquistato tutti i suoi fan. Pantaloncini corti, top, camicia di jeans e stivali. Un look che le ha permesso di mostrare ancora una volta tutta la sua bellezza e la sua forma fisica perfetta.

Lo show di chiusura di Jovanotti è stato caratterizzato anche dalla sua presenza.

Le immagini sui social network

Barbara D’Urso, protetta dalle guardie del corpo, è arrivata al Jova Beach Party camminando sorridente, sistemandosi i capelli e salutando in modo discreto i passanti. Insieme a lei anche l’altro super ospite dell’evento, ovvero Fabio Rovazzi, che ha salutato con affetto il pubblico del concerto dell’amico Jovanotti. La conduttrice ha commentato il suo arrivo al Jova Beach Party di Bresso nelle sue stories Instagram.

La donna è molto attiva sui social network e ha voltuo condividere ogni momento con i suoi fan, compreso il suo trucco “hippie“, con perline e colori, perfettamente coordinato con Jovanotti. Il look scelto da Carmelita, molto frizzante e giovanile, ha letteralmente conquistato i suoi fan, che si sono subito accorti della sua forma fisica davvero eccezionale. La donna ha mostrato delle gambe perfette, indossando dei pantaloncini molto corti.