Barbara D’Urso spegne 65 candeline: la sua carriera da “Dolceamaro” a “La Pupa e il Secchione”

Barbara D’Urso nella giornata di sabato 7 maggio 2022 ha compiuto 65 anni, un importantissimo traguardo quello raggiunto dalla conduttrice di Mediaset, che vanta una brillante carriera nel mondo dello spettacolo e in particolare in Tv.

In quest’articolo ci occuperemo di ripercorrere le tappe che hanno segnato il percorso professionale della D’Urso.

Barbara D’Urso compie 65 anni: dalla carriera di showgirl al successo di Dolceamaro

La splendida Barbara D’Urso ha compiuto 65 anni, oggi è una delle conduttrici più amate dal pubblico del piccolo schermo, un traguardo quest’ultimo che la donna ha saputo sapientemente conquistare negli anni.

La D’Urso debutta nel mondo nello spettacolo nel 1978, quando affianca Claudio Lippi nel programma di successo Goal, nel 1979 partecipa poi al noto programma Che Combinazione.

Il 1980 è un anno di fondamentale importanza per Barbara, non solo affianca il grande Pippo Baudo a Domenica In, ma incide anche il suo famoso singolo Dolceamaro, una canzone di successo che a distanza di 40 anni, nel 2019, la conduttrice ha scelto di rilanciare insieme a Cristiano Malgioglio.

I 65 anni di Barbara D’Urso: la sua carriera da attrice

Non solo showgirl e cantante, Barbara D’Urso è stata nel corso della sua carriera anche attrice.

Negli anni ’80 Carmelita debutta al cinema con i film Erba Selvatica, Blues Metropolitano e Vogliamoci troppo bene. Diventa poi volto amato anche dai telespettatori del piccolo schermo grazie alla serie TV “La Dottoressa Giò”.

I successi conquistati da Barbara D’Urso come conduttrice in Tv

A partire dagli anni 2000 la D’Urso diventa ufficialmente una conduttrice televisiva e in particolare nel 2003 guida con successo la terza edizione del Grande Fratello.

In seguito poi Barbara conduce dal 2006 al 2009 il programma Lo Show Dei Record e il reality La Fattoria.

Negli anni Carmelita è diventata uno dei volti di riferimento dei canali Mediaset per i telespettatori del piccolo schermo, in particolare diventando la padrona di casa di programmi come Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live Non è la D’Urso.

Nel 2022 la D’Urso è stata al timone de “La Pupa e il Secchione”, il reality show che si è concluso con la vittoria della coppia formata da Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti.