Pomeriggio 5 ha cambiato scenografia spostandosi a studio 15 di Cologno Monzese, e Barbara D’Urso ha annunciato importanti novità ai fan.

Pomeriggio Cinque cambia studio

Per la quarta volta in una sola stagione lo studio di Pomeriggio Cinque è cambiato ancora e stavolta Barbara D’Urso e lo staff del programma si sono trasferiti allo studio 15 di Cologno Monzese (lo stesso da cui Federica Panicucci conduce Mattino Cinque).

“Da oggi cambia qualcosa: ebbene sì.

Sono super orgogliosa (…) Oltre al fatto che come sempre ci avete regalato un super record di share, oltre il 17%, ma da oggi sono orgogliosissima di essere nello studio delle new. In uno studio super tecnologico, uno degli studi più moderni d’Europa. È un record: questa trasmissione in una sola stagione ha cambiato ben 4 studi, ma nonostante questo siete sempre lì incollati al televisore”, ha dichiarato Barbara D’Urso in diretta tv.

Il prolungamento

Barbara D’Urso ha anche preannunciato che Pomeriggio Cinque andrà in onda fino a metà giugno, e non fino a fine maggio come era stato anticipato.

“L’azienda mi ha chiesto di proseguire”, ha spiegato la conduttrice, e ancora: “Avremmo dovuto chiudere alla fine di maggio, ma continuiamo almeno fino a metà giugno. Sono super felice grazie”.

Nei giorni scorsi erano circolate ipotesi riguardanti la possibile decisione Mediaset di non rinnovare il suo contratto, che scadrà alla fine di quest’anno.

Al momento sulla questione non sono emerse conferme e sembra che la conduttrice sia entusiasta di poter continuare a condurre il suo show fino alla prima metà di giugno.