Il 7 maggio 2023 ha compiuto 66 anni ma dentro pare avere ancora 20 anni. Barbara D’Urso è più energica che mai, oltre che bellissima. Il suo aspetto estetico invidiabile, per altro, fa spesso scaturire domande su alcuni suoi possibili interventi di chirurgia estetica. La conduttrice si è rifatta? Scopriamo meglio il suo prima e dopo, qualora ci fosse.

Barbara D’Urso è rifatta? Il cambiamento della conduttrice

Spesso durante le sue dirette televisive ha esplicitamente dichiarato il suo dissenso verso gli interventi di chirurgia estetica, promuovendo al contrario la bellezza naturale e il normale cambiamento del corpo con il passare degli anni. Affermazione sempre rivolta verso se stessa in primis senza giudicare le scelte altrui, ma pare però che qualcosa, Barbara D’Urso, abbia realmente modificato. Non ci sono certezze a riguardo e lei stessa più volte ha smentito le voci su alcuni suoi presunti ritocchini estetici, ma una vecchia puntata di Striscia la Notizia ha mostrato il prima e dopo della conduttrice e la trasformazione pare essere abbastanza oggettiva. Che sia solamente il passare del tempo che si palesa sul volto di D’Urso? O ha davvero scelto di sottoporsi a qualche trattamento di medicina estetica?

Le voci negli anni hanno parlato di un possibile intervento al seno (mastoplastica additiva), ma Barbara D’Urso ha sempre smentito tutto, confermando la naturalezza del suo seno.

In passato ha anche dichiarato:

Non ho avuto bisogno di resistere alla tentazione di andare dal chirurgo plastico, semplicemente perché non ho mai avuto bisogno di rifarmi. Al tempo stesso non so se avrei mai resistito al richiamo del bisturi se fossi stata completamente piatta. Forse avrei rifatto il seno per avere un corpo armonioso.

Inoltre, qualche voce avrebbe anche parlato di una rinoplastica, intervento anche questa volta smentito dalla conduttrice. E gli zigomi? Barbara D’Urso si sarebbe sottoposta a qualche ritocco per raggiungere un effetto lifting al viso? No, D’Urso ha smentito anche questa voce.

Barbara D’Urso e la chirurgia: la sua è una bellezza tutta naturale?

I dubbi rimangono, ma pare proprio che la conduttrice di Pomeriggio Cinque e di Live non è la D’Urso non si sia sottoposta a interventi chirurgici estetici. Guardando anche le foto del passato, è normale che le immagini mostrino un aspetto differente: il tempo passa per chiunque e i cambiamenti sul volto sono il risultato di un processo naturale dovuto dallo scorrere degli anni. Il seno di Barbara D’Urso è sempre stato prosperoso e naturale; quindi l’idea di un intervento chirurgico per aumentarlo svanisce sul nascere: basta dare un’occhiata alle foto dei suoi esordi nel mondo dello spettacolo per rendersene conto.

Sicuramente la conduttrice si impegna quotidianamente per mantenere un aspetto fresco e luminoso e in tale senso i trattamenti estetici rientrano nella routine: prodotti ad hoc, massaggi etc., sono da considerarsi ottimi alleati per quanto riguarda il “mantenimento” della pelle e di un aspetto giovane.

I suoi 66 anni Barbara D’Urso li porta con grande energia e con grandissima classe. La sua è un’idea di “invecchiamento naturale”, e fino ad ora il risultato è impeccabile.