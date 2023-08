Le ballerine con paillettes sono la tendenza dell’autunno 2023. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Le ballerine con paillettes sono la tendenza di questo autunno 2023

Le ballerine, ovvero quel tipo di scarpa ispirata alle scarpe da danza indossate dalle ballerine di danza classica, sono tornate prepotentemente di moda già a inizio anno. Comode, giovani, femminili ed eleganti, questo tipo di calzatura è sempre molto amata dalle donne, raro trovare qualcuna che non abbia almeno un paio di ballerine nel proprio armadio. Per questo autunno 2023 paillettes, lurex e metal mesh saranno i tessuti di tendenza, proprio per questo il tipo di ballerina must have per la prossima stagione è la ballerina con paillettes. Quindi non solo abiti, gonne o pantaloni, anche le scarpe si adeguano alla nuova tendenza che vuole tutto più scintillante che mai. Anche sulle passerelle abbiamo potuto ammirare diverse ballerine con paillettes, da quelle decorate nei toni neutri, in versione Quiet Luxury, a quelle super scintillanti. Le ballerine sono anche un tipo di calzatura davvero molto versatile, si possono indossare di giorno ma anche la sera, e sono adatte a tantissime occasioni diverse.

Come abbinare le ballerine con paillettes

Come abbiamo appena detto, le ballerine con paillettes sono la tendenza dell’autunno 2023, vietato non averne un paio nel proprio armadio. Ma, come abbinarle al meglio? Scopriamolo insieme con qualche esempio di outfit:

Durante il giorno: le ballerine con paillettes durante il giorno possono essere abbinate a un paio di jeans o a una gonna, abbinate a una t-shirt, a una camicia o a un pullover.

le ballerine con paillettes durante il giorno possono essere abbinate a un paio di jeans o a una gonna, abbinate a una t-shirt, a una camicia o a un pullover. Durante la sera: le ballerine con paillettes durante la sera possono essere abbinate a vestiti eleganti, in modo da dare un tocco ancora più chic e glamour al nostro outfit.

Dove comprare le ballerine con paillettes

Se vi siete convinte e volete acquistare subito un paio di ballerine con paillettes ed essere già pronte per il prossimo inverno, ecco di seguito dove potete trovarle: