Quali sono i tessuti di tendenza per l’autunno inverno 2023 2024? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Paillettes: le tendenze tessuti autunno inverno 2023 2024

Da diversi anni le paillettes sono le regine indiscusse della moda. Anche per l’autunno inverno 2023 2024 gli abiti di paillettes si apprestano a essere tra i più ricercati e indossati, come abbiamo già avuto modo di vedere durante le varie fashion week, a New York, a Londra, a Milano e a Parigi. La moda sparkling ha trionfato anche l’inverno scorso, con paillettes, strass e perle che hanno illuminato abiti e accessori. Le paillettes riescono a regalare a ogni outfit un’ondata di luce e luminosità, per questo sono così tanto amate dalle donne. Le paillettes quindi sono uno tra i trend dell’autunno inverno 2023 2024, da indossare sia di giorno che di sera. Vediamo qualche esempio di outfit su cui puntare per le prossime stagioni:

Giacca di paillettes : di tendenza per l’autunno inverno 2023 2024, perfetta da abbinare per il giorno a una t-shirt, un paio di jeans e un paio di sneakers, e una borsa da portare a mano, la tracolla infatti potrebbe rovinare le applicazioni. Per la sera ottimo l’abbinamento giacca di paillettes e gonna lunga in raso oppure un paio di pantaloni dal taglio maschile e una camicia nera.

: di tendenza per l’autunno inverno 2023 2024, perfetta da abbinare per il giorno a una t-shirt, un paio di jeans e un paio di sneakers, e una borsa da portare a mano, la tracolla infatti potrebbe rovinare le applicazioni. Per la sera ottimo l’abbinamento giacca di paillettes e gonna lunga in raso oppure un paio di pantaloni dal taglio maschile e una camicia nera. Gonna di paillettes : per l’autunno inverno 2023 2024 di tendenza soprattutto la gonna longuette, in grado di allungare e snellire la silhouette. Perfetta da abbinare a una canotta e a una giacca dal taglio maschile.

: per l’autunno inverno 2023 2024 di tendenza soprattutto la gonna longuette, in grado di allungare e snellire la silhouette. Perfetta da abbinare a una canotta e a una giacca dal taglio maschile. Pantaloni di paillettes: in alternativa alla gonna, i pantaloni di paillettes sono un’altra tendenza per le prossime stagioni fredde. Abbinabili con una maglietta o una camicia e una giacca dal taglio maschile.

Lurex: le tendenze tessuti autunno inverno 2023 2024

Il lurex è un altro tessuto di tendenza per l’autunno inverno 2023 2024, come abbiamo potuto vedere sulle varie passerelle. Si tratta di un tessuto in grado di brillare e risplendere senza però il rischio di risultare troppo appariscente. Il lurex inoltre non è più scelto solamente per i vestiti da sera, ma anche per pantaloni, blazer e maglioni, da indossare nella vita di tutti i giorni. Per il giorno ad esempio si può abbinare un paio di pantaloni in lurex con una t-shirt più sobria, oppure un maglione in lurex abbinato a un paio di jeans. Oro e argento sono le nuance più richieste e più di tendenza anche per l’autunno inverno 2023 2024, ma a essi si aggiungono anche colori più accesi e vivaci come il blu, l’arancione, il rosa e il giallo.

Metal mesh: le tendenze tessuti autunno inverno 2023 2024

Gli abiti in maglia metallica sono di tendenza anche per questo autunno inverno 2023 2024. Sulle passerelle diversi brand hanno presentato abiti metal mesh, per un effetto vedo non vedo. Gli abiti metal mesh sono perfetti da indossare la sera, ad esempio per partecipare a una festa. Ideali quindi da indossare con un paio di décolleté ai piedi e a una pochette.

Pailettes, lurex e metal mesh, questi quindi i tre tessuti su cui puntare per le prossime stagioni fredde.