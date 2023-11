La famosa ballerina Natalia Titova ha confessato di essersi pentita di aver lasciato Ballando con le Stelle. Era una delle professioniste più amate e apprezzate dello show condotto da Milly Carlucci.

La ballerina Natalia Titova: “Sono pentita di aver lasciato Ballando con le Stelle”

Natalia Titova è stata senza dubbio una delle ballerine professioniste più amate e apprezzate nella storia di Ballando con le Stelle, lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, arrivato alla sua diciottesima edizione. La ballerina, che è felicemente sposata con Massimiliano Rosolino, da cui ha avuto anche due splendide bambine, si è lasciata andare ad una confessione su Novella 2000, parlando proprio della trasmissione televisiva che nel 2006 le ha consentito di conoscere suo marito. La ballerina è stata intervistata da Novella 2000 e a distanza di anni è tornata a parlare della sua lunga esperienza a Ballando con le Stelle. L’insegnante di danza ha confessato di essersi pentita di aver abbandonato lo show. Il suo doloroso addio alla trasmissione è dovuto ad un problema al ginocchio. La ballerina è nata con l’osteomielite, anche se in una forma gestibile, con un ginocchio bloccato per cui è stata operata. Questo problema si è ripresentato dopo anni. “Sono stata a Ballando dalla prima edizione. Ho lasciato il programma per il ripresentarsi del problema al ginocchio con il quale sono nata e anche perché pensavo che non si potesse percorrere tutta la vita sulla stessa strada. Ma ora sono fortemente pentita di aver lasciato Ballando. Ho capito che avrei potuto trasformarmi e crescere anche all’interno del programma. Se potessi tornare indietro non lo lascerei mai. […] Se mi richiamano a Ballando io ci vado!” ha confessato Natalia Titova.

Natalia Titola parla di Ballando con le Stelle: il concorrente preferito e la stoccata ad Amici

Natalia Titova, nella sua intervista, ha confessato quale storico concorrente dello show l’ha colpita maggiormente. “Emanuele Filiberto. Quando è entrato in sala prove la prima volta era spaventato, sembrava volesse scappare. Io ho fermato tutto dicendogli che avremmo fatto un tentativo e, se poi non si fosse sentito a suo agio, avremmo potuto ritirarci, ma fino a quel momento avremmo dovuto provare” ha spiegato la ballerina, aggiungendo che alla prima esibizione hanno ottenuto moltissimi fischi inaspettati. “Io non me lo aspettavo e lui tremava, così l’ho guardato, gli ho preso le mani, e gli ho chiesto di fidarsi di me, l’avrei guidato io. Lui l’ha fatto e la situazione si è sbloccata. Lavorava duramente ogni giorno seguendomi con fiducia. Era quello che sudava più di tutti per dimostrare chi era al di là della sua storia. Così abbiamo vinto” ha raccontato Natalia Titova, che ha poi lanciato una stoccata ad Amici di Maria De Filippi, talent che l’ha vista nei panni di insegnante di ballo per cinque edizioni. “Amici non mi ha soddisfatta: non ero una ballerina, ma una maestrina. Non mi è stata riproposta la cattedra di ballo e io sono andata avanti, senza rimpianti, perché lì i ragazzi arrivano dopo molte selezioni e già formati, io preferisco ballare, o partire da zero con un amatore” ha dichiarato la ballerina.

