Gli infortuni non lasciano tranquilli i concorrenti e si moltiplicano i ballerini per una notte: cosa potrebbe succedere nella quarta puntata?

Cosa succederà nella quarta puntata di Ballando con le stelle 2022? Sono tante le anticipazioni, tra ballerini per una notte, possibili eliminazioni e infortuni.

Ballando con le stelle, i ballerini per una notte del 29 ottobre

Nella puntata di sabato 29 ottobre, ci saranno due spazi dedicati ai ballerini per una notte.

A esibirsi saranno Paola Perego e la coppia formata da Nino Frassica e la signora Coriandoli (Maurizio Ferrini). In poche ore gli ospiti dovranno imparare la loro coreografia e sottoporsi al voto della giuria. Il punteggio accumulato sarà utilizzato come tesoretto per aiutare una delle coppie in gara.

Ospite di Ballando con le stelle, che non sarà però valutata della giuria, anche Sofia Raffaeli, campionessa del mondo di ginnastica ritmica nel 2022, che riproporrà la coreografia con cui ha trionfato a Sofia in veste di ballerina per una notte.

I concorrenti che potrebbero essere costretti al ritiro

Gli infortuni continuano invece a non lasciare in pace i concorrenti. Nella terza puntata del talent show, Luisella Costamagna ha dovuto esibirsi seduta a causa del tutore a una gamba. Ora a essere a rischio ritiro è invece Gabriel Garko, che si è fatto male a un braccio durante le prove ed è stato portato al pronto soccorso.

Anche Ema Stokholma potrebbe doversi fermare a causa di un guaio fisico: la speaker radiofonica ha infatti accusato una frattura composta a una costola.

Iva Zanicchi, invece, potrebbe non scendere in pista a causa di problemi familiari.