Si è svolta ieri sera, 22 ottobre, su Rai Uno la terza attesa puntata dI Ballando con le stelle 2022, il reality show condotto da Milly Carlucci che vede un gruppo di coraggiosi vip buttarsi in pista e improvvisarsi ballerini accompagnati dai loro fidati maestri.

Una puntata frizzante come sempre, forse persino più del solito, nel corso della quale i telespettatori hanno assistito a momenti di scontro fra giuria e concorrenti ma anche a tanta commozione per la storia di Rosanna Banfi e della sua battaglia contro il tumore.

L’eliminato della terza puntata di Ballando con le stelle 2022

In realtà, per questa terza puntata Milly Carlucci ha deciso di non fare eliminare alcun concorrente.

Il motivo è legato all’infortunio di Luisella Costamagna, che anche a questa puntata ha dovuto ballare da seduta, di fatto muovendo quasi solo le braccia, ma in realtà anche agli acciacchi di altri concorrenti. In questo modo, la conduttrice è voluta andare incontro ai concorrenti più malandati, con la speranza che per la prossima settimana andrà meglio.

La classifica della giuria

Ecco il posizionamento dei concorrenti in base al giudizio della giuria tecnica (Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli).

La classifica è poi stata modificata con l’assegnazione del tesoretto di Alberto Matano a Paola Barale, che per volere del tribuno del popolo Rossella Erra è stato “splittato” con Dario Cassini.

1.Rosanna Banfi e Simone Casula

2. Enrico Montesano e Alessandra Tripoli

3. Gabriel Garko e Giada Lini

4. Alessandro Egger e Tove Villfor

5. Iva Zanicchi e Samuel Peron

6. Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

7. Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

8.Ema Stokholma e Angelo Madonia

9. Paola Barale e Roly Maden

10. Dario Cassini e Lucrezia Lando

11. Giampiero Mughini e Veera Kinnunen

12. Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca