In molti si saranno chiesti cosa si nasconde dietro al bancone di Ballando con le Stelle e la risposta è alquanto inaspettata.

Edizione dopo edizione sono diventate sempre più che le domande che gli spettatori di Ballando con le Stelle si sono posti. Tra queste una di quella che ci sarà chiesto spesso è: dietro al famosissimo bancone cosa “nascondono” i giudici? La risposta a questa domanda – riporta Novella 2000 – potrebbe sembrare meno complicata di quanto si pensi.

Ballando con le Stelle, cosa nascondono i giudici dietro al famosissimo bancone?

Uno degli oggetti che i giudici terrebbero dietro al bancone è un elenco completo nel quale sono presenti i nomi dei concorrenti, ma non solo. Oltre a ciò in questo elenco vengono segnati i maestri di ciascuno e naturalmente il pezzo che, nel corso della puntata maestri ed allievi propongono di volta in volta.

Fogli, penne e la bevanda

Sorrisi e Canzoni infine ha fatto sapere che nel bancone dei giudici si trova l’occorrente per prendere nota, ossia niente più che carta e penna oltre che naturalmente lo smartphone. Infine, sempre da quanto si apprende. su ogni tazza verrebbe versata dell’acqua nel caso, ovviamente i giudici dovessero avere, al bisogno, sete. Questa è naturalmente solo una delle curiosità legate al programma e dopo ben 17 edizioni, siamo certi che i retroscena ad esso legati saranno destinati ad aumentare.