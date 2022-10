Ballando con le Stelle è ormai arrivato alla 17esima stagione eppure c’è un volto ormai noto che ha fatto breccia tra il pubblico. Si tratta di Ivan Zazzaroni, uno dei giudici storici del programma e in forze nel cast dal 2006.

In molti non avranno potuto fare a meno che il giurato è solito stare sempre in piedi. Dietro a questa scelta del direttore del Corriere dello Sport, c’è un motivo.

Ballando con le Stelle, Zazzaroni sta sempre in piedi: qual è il motivo

Questo aspetto potrebbe essere visto quasi come banale eppure è lo stato lo stesso Zazzaroni, in un’intervista rilasciata alla nota trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1 e come riporta Contr-ataque.it, a dichiarare che per recarsi allo studio prende sempre il treno da Milano, pertanto sta sempre molto tempo seduto.

Avrebbe inoltre anche affermato che gli sgabelli sui quali siedono i giudici non sarebbero molto confortevoli.

Chi è Ivan Zazzaroni

Classe 1958 e bolognese di nascita, Ivan Zazzaroni ha un lungo legame con la trasmissione condotta da Milly Carlucci sia in qualità di giudice che come concorrente. In quest’ultima veste lo abbiamo visto gareggiare nella quarta stagione.

È stato anche opinionista di diverse trasmissioni sportive sia Rai che Mediaset.