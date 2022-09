Quello di Ballando con le Stelle è un format ormai affermato, campione di ascolti da anni sulla Rai. Non a caso anche quest’anno Marcello Ciannamea, nella direzione distribuitiva del network, ha scelto di affidare allo show il delicato compito di allietare il sabato sera degli italiani, una fascia oraria settimanale non facile da gestire.

Ma Ballando con le Stelle, sempre sotto l’ormai certissima conduzione di Milly Carlucci, sembra non temere niente, né giorni della settimana tendenzialmente di “uscita” né competitor sulle altre emittenti (come C’è posta per te che nella stagione invernale va in onda in concomitanza). D’altro canto, il programma è in onda dal 2005: una carriera lunga e onorevole per un programma che è ancora così di punta per la Rai.

Ballando con le Stelle 2022: alcuni maestri dicono addio allo show

Proprio in questi giorni, essendo ormai alle porte l’edizione 2022 di Ballando con le Stelle, sono trapelate in via ufficiosa tante news sui partecipanti che si sfideranno a partire dalle 20.40 del prossimo 8 ottobre. Ora, tuttavia, sono trapelate notizie anche riguardanti il cast dei maestri di Ballando con le Stelle che – a quanto pare – subirà drastici cambiamenti per quest’anno.

Difatti sono svariati i maestri che diranno addio al programma almeno per questa edizione.

Si tratta di Filippo Giordano, Maria Ermachkova, Maykel Fonts (impegnato in una tournee all’estero), Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira (che saranno però alla conduzone di Ballando on the road e saranno presenti in studio come commentatori) e infine Stefano Oradei (che, in realtà, già dallo scorso anno aveva parzialmente abbandonato il ruolo).

Quest’ultimo ha deciso di dare la comunicazione proprio qualche giorno fa nelle sue stories di Instagram, lasciando trapelare un qualche disaccordo con la direzione: “Ho avuto una conversazione con Milly e con la produzione ma non ci sono state le basi. Le combinazioni non funzionavano”. Si tratta del suo primo anno senza Ballando con le stelle dopo dieci anni! Una scelta non da poco.

Non tornerà neppure Roberta Bruzzone, sebbene si prevede qualche sua apparizione nel corso del programma.

Ballando con le Stelle 2022: new entry tra i maestri

Sono quindi tanti gli addii di quest’anno a Ballando con le Stelle. Ma non mancano le new entry (o ritorni) che sapranno dare nuovi spirito al programma.

Vedremo di nuovo Veera Kinnunen, assente nelle scorse edizioni poiché in dolce attesa: ora che suo figlio, dopo alcuni gravi problemi di salute, sta finalmente bene, la bellerina può tornare attivamente nello show. Una strana coincidenza, questa, che la vede tornare proprio lo stesso anno che il suo ex (Oradei) lascia il programma dopo una lunghissima collaborazione… ma pare essere solo un caso! Allo stesso modo, tornerà Angelo Madonia.

Sono poi trapelati i nomi dei nuovissimi ballerini che debutteranno a ottobre al fianco dei veterani (Samuel Peron, Anastasia Kuzmina ed Alessandra Tripoli): si tratta di Pasquale La Rocca, Roly Maden, Simone Arena e Moreno Porcu.

Staremo a vedere se la nuova formazione di maestri risulterà efficace e convincente per il pubblico di Ballando con le Stelle!