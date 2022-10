A quanto pare l’attesa è finita: il nuovo film del regista premio Oscar Damien Chazelle, Babylon, arriverà a dicembre 2022, in anticipo di quasi un mese rispetto a quanto affermato qualche mese fa!

Il Natale dunque profumerà di Hollywood, di luci e di segreti: andiamo alla scoperta del film.

Babylon: che cosa racconta il film?

Siamo nella Hollywood degli anni ’20, con i suoi incredibili pregi e i suoi altrettanto marcati difetti. Il cinema sta attraversando l’importante passaggio dal muto al talkie, grazie all’invenzione e la conseguente introduzione del suono sincronizzato.

Si raccontano le luci di un mondo intrigante, si racconta l’estrema sfacciataggine che si nasconde dietro i riflettori, dietro i volti di registi e di attori; l’obiettivo di Babylon è narrare anche le parti più oscure, gli eccessi e l’intensità di quel mondo ormai passato.

I due protagonisti, Brad Pitt e Margot Robbie, sono rispettivamente una star del cinema muto e un’icona degli strepitanti anni ’20.

Hollywood ruota intorno a loro due, costretti a subire tutte le trasformazioni che il mondo, e il cinema in particolare, stanno vivendo a tutto tondo. Babylon è lo specchio di una Hollywood in cui accanto al luccicchio delle feste, della follia del successo, della voglia di vivere, si respira anche aria di decadenza e di pericolose turbolenze in grado di scuotere anche gli animi in apparenza più duri.

Il cast di Babylon

Oltre ai due protagonisti sopra citati, Brad Pitt (Jack Conrad) e Margot Robbie (Nellie LaRoy), il cast di Babylon è ricco di tante altre stelle del cinema, per un risultato incredibilmente sfavillante!

Nel cast troviamo anche Diego Calva, nei panni di Manny Torres – un immigrato messicano che nella pellicola rappresenta lo sgaurdo del pubblico nel mondo di Babylon – Jean Smart, Tobey Maguire, Samara Weaving, Jovan Adepo, Li Jun Li, Flea (vi dice niente la band Red Hot Chili Peppers?), Phoebe Tonkin, Eric Roberts, Katherine Waterson, Lukas Haas, P.j. Byrne, Roy Scovel, Damon Gupton, Jonah Platt, Telvin Griffin Max Minghella e Olivia Wilde.

Quando uscirà al cinema Babylon?

Il grande pubblico si era già preparato a dovere aspettare gennaio 2023 per godere della nuova emozionante visione made by Damien Chazelle: non sarà così!

L’uscita di Babylon, infatti, è anticipata di quasi un mese e uscirà ufficialmente nei cinema il 23 dicembre 2022: perfetto per il clima natalizio.

Babylon è la quarta opera del regista premio Oscar, dopo Whiplash, La La Land e Il primo uomo. Lui stesso, tempo indietro, ha dichiarato che Babylon:

[…] è la cosa più difficile che abbia mai fatto. La logistica, il numero di personaggi, la sontuosità delle scene, l’arco di tempo che il film racconta; tutto ha contribuito a rendere il progetto particolarmente complicato, ma è stata una sfida particolamente eccitante da accettare.

Chazelle, emozionato e in trepidante attesa per l’uscita del nuovo film, ha voluto accanto a sé anche alcuni dei suoi collaboratori più storici di cui si fida molto: Linus Sandgren (direttore alla fotografia) e Justin Hurwitz (compositore), entrambi premiati con l’Oscar per il capolavoro La La Land.

Insomma, pare che l’attesa sia conclusa: il 23 dicembre 2022 i cinema si riempiranno di luci e di colori, pronti a vivere l’incredibile avventura che solo Hollywood riesce a regalare.