Avreste mai pensato di vederlo calcare il red carpet hollywoodiano con un completo verde mela sbarazzino dalla sfumatura sportiva? Ebbene sì, Brad Pitt ha stupito i riflettori e non è passato inosservato scegliendo un outfit del genere.

Brad Pitt total green sul red carpet: il look è sorprendente

In occasione della premiere di Bullet Train a Los Angeles, l’attore americano Brad Pitt ha sfoggiato un outfit dallo stile completamente nuovo e sorprendente.

Completo di lino total green con impunture gialle a vista (pantalone stretto in vita da un laccetto e giacca lasciata aperta dallo stile sartoriale), t-shirt tra il verde acqua e l’azzurro con scollo a V e cuciture lilla e, per concludere in bellezza, un bel paio di sneakers ai piedi gialle senape con righe rosse: chapeau! Gli occhi più attenti avranno sicuramente conosciuto la provenienza di queste ultime; si tratta infatti di una delle collaborazioni più recenti e più discusse dell’ultimo periodo.

La collaborazione in questione è niente meno che Adidas x Gucci (le ha indossate anche il cantante Harry Styles).

Un look nuovo, un look decisamente diverso che si allontana molto dallo stile classico da red carpet e dal total black in smoking e papillon. Brad Pitt ha deciso di optare per qualcosa di insolito, ha deciso di cambiare stile e di sorprendere con il colore e, a detta del risultato, ha centrato in pieno l’obiettivo! Il modo in cui ha “sfilato” sul tappeto rosso, la disinvoltura e il carisma che lo caratterizzano hanno sicuramente influito sull’immagine totale, ma bisogna ammettere che il completo è davvero strabiliante.

Dietro l’outfit pare ci sia il designer di moda Haans Nicholas Mott, lo stesso che ha realizzato tutti i look di Brad Pitt in Bullet Train. Lo stilista è conosciuto per proporre capi in perfetto stile funky, sbarazzino, insolito e decisamente fresco. Brad Pitt, una volta indossato l’outfit, ha fatto il resto. Da notare l’accuratezza negli abbinamenti: le favolose Gazzelle che indossa ai piedi si sposano alla perfezione con le cuciture gialle del completo sartoriale verde mela; un piccolissimo dettaglio che, nel mondo della moda, non rimane sicuramente nell’ombra.

La rivoluzione di stile di Brad Pitt è assoluta: vi ricordate quando mesi fa ha indossato una gonna di lino sempre di Mott? È evidente che l’attore sta sperimentando e sta attraversando una fase di cambiamento, in cui non ci sono più barriere e in cui, anche uno degli attori più famosi di Hollywood sposa alla perfezione il no gender, lanciando messaggi importanti a tutto il mondo.

Quanto costa l’outfit di Brad Pitt?

Non sappiamo con esattezza quale sia il prezzo del completo di lino sporty-glam disegnato da Hans Nicholas Mott, ma sappiamo che le iconiche Gazzelle che indossa ai piedi, figlie della recente collaborazione tra Adidas e Gucci, sono un pezzo di lusso. Le sneakers, infatti, sul sito ufficiale della maison sono vendute a un prezzo pari a 650 euro.

Sembra che il tempo per l’attore di Hollywood si sia fermato: chi l’ha detto che non si possa ritrovare un po’ di giovinezza attraverso la moda? Complice anche il carattere e il forte carisma di Pitt, a volte basta un po’ di colore per ricominciare a vivere e, perché no, fare qualche saltello sul tappeto rosso.