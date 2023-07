Scopriamo insieme dove vedere la 2 stagione della serie tv Avvocato di difesa, basata sul bestseller di Michael Connelly. Nuovi casi attendono Mickey Haller e la sua Lincoln, trasformata in uno studio legale.

Avvocato di difesa 2 stagione: dove vedere la prima parte in tv

A partire da giovedì 6 luglio 2023 andranno avanti le avventure del protagonista della serie tv Avvocato di Difesa, che debutterà con la sua seconda stagione. La prima parte dei dieci episodi di questo secondo capitolo è pronta a conquistare il pubblico. I nuovi episodi segnano il ritorno dell’idealista e anticonformista Mickey Haller, che dirige uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln, destreggiandosi tra vari casi nella grande città di Los Angeles. Tratta dai bestseller del famoso scrittore Michael Connelly, la seconda stagione della serie tv Avvocato di Difesa è tratta dal libro Il Quinto testimone, il quarto della serie. Oltre a Manuel Garcia-Rulfo, il cast include anche Neve Campbell, Beck Newton, Jazz Raycole e Angus Sampson. Ma dove si potrà vedere l’attesissima prima parte di questa appassionante serie tv? L’appuntamento è previsto per giovedì 6 luglio 2023, su Netflix. La piattaforma streaming è pronta a coinvolgere i suoi abbonati con le nuove avventure di Mickey Haller.

Avvocato di difesa 2 stagione: di cosa parla

La seconda stagione di Avvocato di Difesa è tratta dal quarto romanzo della saga scritta da Michael Connelly, ovvero Il quinto testimone. Il primo capitolo si è concluso con il processo finale sul caso Elliott. Intanto, Haller aveva iniziato a sospettare della presenza in giuria di un membro corrotto dal suo collega e amico Jerry Vincent prima di morire. L’avvocato ha iniziato ad indagare sul suo presentimento e ha scoperto che uno dei giurati aveva davvero rubato l’identità di un’altra persona. La scoperta di questo inganno interrompe improvvisamente il processo, mentre arrivano le inaspettate confessioni di Elliott sulla morte di Mitzi e del suo amante. Li ha realmente uccisi lui. Nella seconda stagione Haller si ritrova a doversi espandere in un altro settore, quello dei pignoramenti delle abitazioni, perché la sua attività da avvocato non basta. Per questo si imbatte in Lisa Trammell, una donna che, come tante altre persone dopo la crisi economica, non riesce a restituire le rate del mutuo contratto con la banca per l’acquisto della casa. Il protagonista scoprirà che Lisa, una donna molto determinata e anche molto combattiva, ha una vita davvero molto complessa alle sue spalle e ha subito anche un’ingiustizia che ha completamente segnato il suo passato. Quando la donna viene accusata di aver ucciso Mitchell Bondurant, il dirigente che segue proprio la sua pratica, Mickey torna nei suoi panni di avvocato, mentre si chiede se la sua assistita sia realmente colpevole oppure no.