Aurora Ramazzotti: “Voglio essere una buona mamma per la next generation”

Nel mese di gennaio 2023, Aurora Ramazzotti diventerà mamma per la prima volta. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros ha parlato della gravidanza, sottolineando che lei e Goffredo Cerza faranno di tutto per essere bravi genitori.

Intervistata dal settimanale Ora, Aurora Ramazzotti ha parlato per la prima volta della gravidanza. Diventerà mamma nel mese di gennaio 2023, a 26 anni. Lei e il compagno Goffredo Cerza si impegneranno al massimo per essere bravi genitori. Ha dichiarato:

“Abbiamo il dovere di essere dei buoni genitori per migliorare la generazione successiva. Noi siamo dei rompiscatole sinceri. Se qualcosa non ci garba, lo manifestiamo in modo diretto. Il cambiamento non avviene col silenzio, ma con i fatti”.