Aurora Ramazzotti ha rotto il silenzio via social dopo aver annunciato la sua gravidanza.

Aurora Ramazzotti: le prime parole dopo l’annuncio della gravidanza

Aurora Ramazzotti ha appena confermato di essere in attesa del primo figlio insieme al suo fidanzato, Goffredo Cerza, e a seguire ha spiegato ai fan perché è stata costretta a trascorrere le ultime settimane stando lontana dai social (anche a causa del gossip sulla gravidanza lanciato da Chi prima che lei potesse confermarlo).

“Aver portato me stessa sui miei canali un pò stava diventando un’arma a doppio taglio e quindi sto cercando di calibrare anche alla luce di quello che mi sta succedendo.

Soprattutto sento un pò un blocco comunicativo, qualunque cosa voglia dire mi sembra superflua”, ha dichiarato la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che sta cercando di tutelare se stessa durante questo periodo particolarmente delicato. Aurora ha anche rivelato che, a tempo debito, risponderà a tutte le domande dei fan, che ovviamente sono impazienti di saperne di più in merito alla sua gravidanza e all’arrivo del suo primo figlio.

Nel frattempo in tanti le hanno fatto le congratulazioni per questa splendida notizia e i suoi genitori, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, non vedono l’ora di diventare nonni.