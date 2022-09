Durante un suo concerto, Eros Ramazzotti ha espresso tutta la sua felicità di diventare nonno, con una dedica speciale per la figlia Aurora. I video condivisi da Giulia De Lellis hanno mostrato il momento emozionante.

Eros Ramazzotti fa una dedica alla figlia Aurora durante il concerto

Il concerto di Eros Ramazzotti, all’Arena di Verona, è stato ancora più speciale, perché il cantante sta per diventare nonno. In platea era presente la figlia Aurora e poco distante anche Giulia De Lellis, che ha immortalato alcuni momenti emozionanti tra il cantante e sua figlia. Eros ha voluto fare una dedica speciale ad Aurora e al nipotino o nipotina che nascerà. Ormai la notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti è stata ufficializzata dalla diretta interessata, che ha chiesto scusa ad amici e parenti a cui ha dovuto negare tutto quando è uscita questa voce.

Lei e il suo compagno hanno deciso di comportarsi così perché non era ancora il momento di rendere pubblica la gravidanza, una scelta che ovviamente deve spettare ai diretti interessati.

Le dolci parole di Eros Ramazzotti

Nel primo momento ripreso da Giulia De Lellis si nota Eros Ramazzotti che indica Aurora, seduta in platea, e le manda dei baci, dicendole “ti amo“. La vera dedica alla figlia, però, è arrivata in un secondo momento.

“Mi fai diventare nonno. Lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio che sia femmina. L’importante è che stia bene e come ho detto prima venga in un mondo migliore di quello che stiamo vivendo. Grazie Auri, ti amo” ha dichiarato Eros Ramazzotti, seduto sul palco con la chitarra in mano. Entrambi erano visibilmente emozionati. La notizia dell’arrivo di un bebè sta rendendo la famiglia Ramazzotti-Hunziker davvero molto felice.