Aurora Ramazzotti è finita di nuovo nel mirino degli haters sui social network. Scopriamo insieme cosa è successo e quale è stata la sua reazione.

Aurora Ramazzotti presa di mira sui social: cosa è successo?

Aurora Ramazzotti è finita ancora una volta al centro delle polemiche, dopo aver condiviso un post particolare sul suo profilo Instagram. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha condiviso una serie di foto per raccontare come ha trascorso la prima metà di agosto, con la sua famiglia e gli amici. Dieci scatti che mostrano momenti diversi, con Goffredo Cerza, con l’amica Sara Daniele che tiene in braccio il piccolo Cesare, ma uno scatto in particolare ha attirato l’attenzione di tutti, soprattutto degli haters. Aurora ha condiviso una foto che la ritrae completamente nuda, mentre si fa la doccia nel giardino della villa dove si trova con la sua famiglia. Nonostante la prospettiva riesca a coprire perfettamente le zone intime del suo corpo, la giovane è stata travolta dai commenti degli haters. Essendo abituata agli attacchi, però, Aurora Ramazzotti è riuscita a reagire ancora prima che scoppiasse la bufera, anticipando tutti e dimostrando di essere ben consapevole di quello che avrebbe scatenato.

Aurora Ramazzotti presa di mira sui social: la reazione

“Sei una mamma” ha sottolineato un utente. “Questione di stile ed eleganza” ha sottolineato un altro utente. “Era quella che non le piaceva mostrarsi” hanno scritto ancora. Hanno anche sottolineato che secondo loro la foto è fuori luogo e poco educativa e una valanga di altri commenti poco carini. Gli utenti si sono dimostrati indignati per questa foto e hanno anche scritto che non ha ereditato né la bellezza della mamma né il talento di suo padre, per cui doveva trovare un modo per farsi notare. Fortunatamente ci sono anche molti commenti positivi e alcuni hanno anche sottolineato che gli haters sembrano molto invidiosi. Aurora, però, era preparata per quello che è successo e lo ha dimostrato subito, commentando lei per prima il suo stesso post. Ha condiviso una gif con il conduttore Joe Stewart che mangia i popcorn, come a volersi preparare ad assistere a quello che sarebbe successo. “I 0,3 secondi di stallo dedicati all’inserimento della foto nuda nel carosello caratterizzati da un fugace, benché fastidioso, dubbio precipitosamente cancellato dalla felicità stessa di causare indignazione in determinati soggetti e poi onestamente dal fatto che non me ne frega davvero una mi***a” ha scritto nelle sue stories, dove ha anche condiviso la foto di Mahmood nudo, segnalata dai fan. Aurora ha reagito in modo ironico anche al commento di un utente che le ha fatto presente che è libera di fare ciò che vuole ma che “non tutto ciò che è libero è lecito”, consigliandole di darsi un limite e sottolineando di voler “stuzzicare” la sua mente. “Nel frattempo, la mia mente stuzzicata” ha scritto Aurora in una storia di risposta, condividendo una scimmietta che suona nella sua testa, in modo molto ironico.