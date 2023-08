Aurora Ramazzotti in vacanza in Sardegna con la famiglia ha sfoggiato uno smalto verde fluo di grande tendenza per questa estate 2023. Di questo parleremo all’interno di questo articolo.

Aurora Ramazzotti ci insegna come sfoggiare lo smalto verde fluo questa estate 2023

Aurora Ramazzotti da qualche giorno è in vacanza in Sardegna con il compagno Goffredo Cerza e il loro primogenito, Cesare, nato lo scorso 30 marzo 2023. Prima vacanza da mamma quindi per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che, per l’occasione, ha seguito appieno le tendenze dell’estate 2023, che puntano sui colori flou. Aurora ha infatti sfoggiato uno smalto verde fluo super cool. Il verde neon è il colore perfetto per questa estate, soprattutto se si va al mare, al lago o in piscina, perché questo colore fa risaltare al meglio le mani nell’acqua oltre che l’abbronzatura. Aurora Ramazzotti ha optato per uno smalto verde fluo dalla texture lucida, le unghie sono a mandorla e la loro lunghezza è media. In poche parole se non sapete ancora che smalto mettere prima di partire per le vostre vacanze direi che Aurora Ramazzotti vi ha dato la risposta che cercavate.

Lo smalto verde fluo è certamente un colore che attira subito l’attenzione e che di certo non passa inosservato. Si tratta di un colore molto acceso che sembra proprio richiamare su di sé l’attenzione. Quest’anno i colori fluo sono di grande tendenza, il giallo neon, l’arancione evidenziatore e appunto il verde fluo. Quindi non c’è momento migliore per sfoggiare questo smalto.

La manicure estiva di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti sta vivendo la prima vacanza al mare da quando è diventata madre di Cesare. Le vacanze quest’anno sono sicuramente diverse, come accade per tutte le neo mamme, infatti Aurora trascorre la maggior parte del tempo nel giardino della casa che ha affittato per prendersi cura del figlio. Nonostante ciò, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non rinuncia al glamour, infatti, come detto in precedenza, ha sfoggiato uno smalto verde fluo, uno colori di tendenza di questa estate 2023. Sul suo profilo ufficiale di Instagram Aurora Ramazzotti ha postato alcuni scatti che la ritraggono a bordo piscina con lo smalto verde fluo ben in vista. Aurora lo ha abbinato a un top azzurro e a uno slip nero per un look che segue tutti i trend del momento.

Il verde fluo è quindi il colore dell’estate 2023, un colore che richiama la natura e che mette allegria anche solo a guardarlo. Se si vuole ottenere un look equilibrato il consiglio è quello di sfoggiare il proprio smalto verde fluo in combinazione con dei colori neutri, come per esempio una camicia bianca e un paio di pantaloni neri, per un outfit elegante e chic. Se si vuole invece osare un pò di più si può abbinare lo smalto verde fluo anche a colori più accesi, come ad esempio a una gonna sempre verde neon, oppure anche a un accessorio, come per esempio una clutch verde fluo o a un paio di sandali, per un look sicuramente più eccentrico.