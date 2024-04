Aurora Ramazzotti è incinta del secondo figlio dal compagno Goffredo Cerza? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Aurora Ramazzotti incinta del secondo figlio? L’indiscrezione

Poco più di un anno fa la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, Aurora, diventava madre per la prima volta del piccolo Cesare, nato dall’amore con il compagno Goffredo Cerza. Sul web, nelle ultime ore, stanno circolando diversi rumors circa il fatto che Aurora sia nuovamente in dolce attesa. A far pensare i fan che l’influencer sia incinta sono alcuni indizi, come per esempio il fatto che lei e Goffredo siano alle prese con il trasloco in una casa più grande di quella in cui abitano. Il che potrebbe far pensare a un allargamento della famiglia. Inoltre, in una delle ultime foto pubblicate da Aurora, è stato l’outfit scelto dall’influencer a far pensare che stia nascondendo qualcosa. Aurora si trova insieme alla madre Michelle Hunziker, indossa una salopette e pare intravedersi un pancino sospetto. Per il momento non ci sono state né conferme né smentite da parte dei diretti interessati, staremo a vedere. Aurora comunque aveva dichiarato che Cesare avrebbe avuto un fratellino. E’ già arrivato il momento?

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: la storia d’amore

Come abbiamo appena visto, nelle ultime ore stanno circolando alcune voci circa la presunta nuova gravidanza di Aurora Ramazzotti. Dopo Cesare, ecco che l’influencer e il compagno Goffredo Cerza potrebbero presto allargare la famiglia. Per il momento però sono solamente supposizioni, non c’è nulla di certo, se non qualche indizio. Saranno i diretti interessati, eventualmente, a dare la notizia quando riterranno che sia il momento giusto. Aurora e Goffredo si sono incontrati per la prima volta nel 2017 e dopo poco si sono fidanzati e a oggi sono ancora una coppia molto unita e affiatata. Per il momento i due non pensano al matrimonio, nonostante stiano insieme da appunto tanti anni. In una intervista dello scorso anno a Gente, Aurora aveva detto che prima del matrimonio vorrebbero un secondo figlio. Ecco le parole della figlia della Hunziker: “Cesare avrà un fratellino!. Da un lato non vorrei troppa distanza d’età tra loro, anche se non mi dispiacerebbe godermi di nuovo la vita, per un pochino. Ma tutto dipende dal papà.” A questo punto è intervento proprio Goffredo Cerza, che ha invece frenato l’ipotesi di avere subito un secondo bimbo, anche per una questione economica, in quanto ci vorrebbe una casa più grande e una macchina più grande. Il giovane è favorevole al secondo figlio ma tra qualche anno. Staremo a vedere se adesso invece le cose sono cambiate. Infine sul matrimonio la Ramazzotti ha detto: “no, non per il momento. Prima il secondo figlio, poi parliamo di matrimonio. Un bambino sta già a significare che si è legati per sempre.”

