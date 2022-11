Aurora Ramazzotti per la prima volta in costume con il pancione: la foto emoziona i fan.

Aurora Ramazzotti, dopo la conferma della gravidanza, ha condiviso la prima foto in costume con il pancione. La figlia di Eros e Michelle si è concessa una settimana rilassante in montagna con il compagno Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti in costume con il pancione

Fuggita da Milano per rigenerarsi, Aurora Ramazzotti si è concessa una settimana di totale relax in Friuli Venezia Giulia. Insieme al compagno Goffredo Cerza, ha soggiornato presso Borgo Eibn Mountain Lodge, un resort immerso nella natura a Sauris. Al grido di “Rigenerati d’amore al 100%“, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros ne ha approfittato per mostrarsi in costume con il pancione.

La foto di Aurora in costume con il pancione emoziona i fan

Aurora ha scelto un costume sportivo a due pezzi, di colore blu elettrico, firmato Nike. Gli slip sono sgambati, mentre il reggiseno la fascia alla perfezione. Un modello per nulla volgare, che la fa apparire ancora più bella. La gravidanza le dona, tanto che anche il suo viso sembra più dolce. Ovviamente, protagonista della foto è il pancione.

Quando partorisce Aurora Ramazzotti?

Dopo la settimana rigenerante in Friuli Venezia Giulia, Aurora e Goffredo sono tornati a Milano.

D’altronde, hanno ancora un trasloco a cui pensare e i mesi che li separano dal parto passano in fretta. La Ramazzotti dovrebbe partorire nel mese di gennaio del 2023, ma non ha ancora reso pubblico il giorno esatto.